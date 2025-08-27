¿Cuántos jugadores venezolanos han visto acción en la NFL? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el fútbol americano no es el deporte más popular en Venezuela, algunos jugadores nacidos en este país han logrado dejar su huella en la NFL. A pesar de que son pocos, sus historias son testimonio de esfuerzo, talento y dedicación para triunfar en una de las ligas más competitivas del mundo.

¿Cuántos jugadores venezolanos han jugado en la NFL?

Hasta ahora, varios venezolanos han tenido la oportunidad de jugar en la NFL: Alan Pringle y Patrick Agantino Ragusa.

El primero en alcanzar este logro fue Alan Pringle. Nacido en Los Teques, estado Miranda, Pringle jugó como pateador tras graduarse en la Universidad Rice de Estados Unidos. Su debut se dio en 1975 con los Detroit Lions, aunque su paso fue breve, disputando solo un encuentro oficial.

El segundo representante venezolano en la NFL fue Patrick Agantino Ragusa, conocido popularmente como “Paco”. Originario de Caracas y egresado de la Universidad St. John’s, Ragusa jugó también como pateador. Su experiencia en la liga se dio en 1987, vistiendo el uniforme de los New York Jets. En sus tres partidos jugados, Ragusa fue efectivo en sus intentos de punto extra y logró acertar algunos tiros de campo, aunque también falló un intento de más de 40 yardas.

Aunque el número de venezolanos en la NFL aún es reducido, cada uno de estos nombres representa un paso importante para la presencia de Venezuela en el fútbol americano profesional. Además, su participación abre puertas y sirve de inspiración para futuras generaciones de atletas venezolanos interesados en incursionar en este deporte.

Borregales será el tercero

Los New England Patriots anunciaron su roster inicial de 53 jugadores para el inicio de la temporada 2025, y entre su equipo se encuentra un venezolano: Andrés Borregales, quien será uno de los tres pateadores oficiales del equipo para la campaña 2025.

El nacido en Caracas hizo una carrera más que positiva en el Fútbol Colegial, y en 2024 vivió un gran año, al lograr 18 goles de campo en 19 intentos con los Miami Hurricanes. Estos números enamoraron a los New England Patriots, quienes draftearon al criollo en la sexta ronda del Draft de 2025.

Luego de la pretemporada, Andrés Borregales se ha ganado un puesto como el pateador titular de New England para la próxima temporada, por lo que veremos con regularidad a un venezolano en la NFL durante el próximo año.