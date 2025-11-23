Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 23-11-2025

La jornada dominical presentó doce pruebas que iniciaron a partir de la 1:00 de la tarde con dos Clásicos de Grado

Por

Darwin Dumont
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 06:10 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 23-11-2025
INH
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

NOTAS RELACIONADAS

En la presente jornada dominical el jinete más destacado de la jornada Francisco Quevedo y Jean Carlos Rodríguez, con par de victorias cada uno. Francisco Quevedo, destacó con Li Tre Fratelli en la sexta carrera de la jornada y con Steady en la undécima de la tanda. Ambas carreras selectivas presentada por el INH.  

Jean Carlos Rodríguez, por su parte llevó a la victoria al ejemplar Day Of Glory en la segunda de la jornada y Zeppelin en la quinta de la programación, no válida. 

 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 FAROLERA (usa) (2) 54 J.A. RIVERO 82,27
2 Spectacular Queen (usa) (4) 54 Fel. Velásquez -
3 Bárbara Guadalupe (1) 54 F. Quevedo -
4 My Little Valery (7) 53 Jer. Alvarado -
5 Bartolina (usa) (3) 54 O. Medina -

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 82,27. Place: 69,81 y 91,79 Exacta: 256,55 Trifecta: 223,80. Superfecta: 2.341,52. 

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 DAY OF GLORY (1) 54 J.C. RODRÍGUEZ 58.93
2 Mr. Bárbaro (6) 53 R. Capriles -
3 Rey De Oro (3) 53 J.G. Hernández -
4 Chamuel (4) 53 Y. Díaz -
5 Sr. Gato Pardo (2) 53 J. Lugo -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 58,93 Exacta: 171,76 Trifecta: 938,49 .Ret.: 05.

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 RIO BRAVO (4) 53 J. ARANGUREN 61,45
2 Convergente (5) 53 J. Lugo -
3 Mr. Keating (usa) (3) 58-3 O. Medina -
4 Time Report (6) 53 Fel. Velásquez -
5 Moro De Oro (2) 53-3 F. Márquez -

Entrenador: Carlos Ravelli. Ganador: 61,45 Place: 57,26 y 63,50 Exacta: 149,31 Trifecta: 125,52 Superfecta: 310,21

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ONLY ROSE (7) 55 R. RONDON 138,05
2 Lady Soal (5) 54,5 J. Aranguren -
3 Spring Training (8) 53 Y. Díaz -
4 Royal Honey (2) 53 A. Sisso -
5 De Nene (3) 55-2 Y. Bermúdez -

Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 138,05 Place: 93,33 y 147,69 Exacta: 1.175,59 Trifecta: 12.207,72 Superfecta: Sin aciertos. 

 

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ZAPPELIN (4) 52 J.C. RODRÍGUEZ 146,80
2 Mahomes (6) 54,5 J. Lugo -
3 Zucchero (1) 52 J.a. Rivero -
4 Esplendor (5) 53 J.G. Hernández -
5 Canciller (2) 53-3 A. Ybarra -

Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 146,80 Place: 96,36 y 84,66 Exacta: 507,02 Trifecta: 1.072,62 Superfecta: 3.368,17 

 

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:  115,1 XLVI Clásico "Burlesco" G II

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 LI TRE FRATELLI (3) 55 F. QUEVEDO 234,48
2 Gran Yaco (USA) (6) 58 J. Lugo -
3 Vino Tinto (4) 54 Y. González -
4 Arrebol (1) 53 R. Capriles -
5 Magicshadow (USA) (2) 58 J. Aray -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 234,48 Place: 114,40 y 55,00 Exacta: 705,60 Trifecta: 931,39 Superfecta: 2.274,00 Ret.: 07.

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 REY SATURNO (9) 53 Y. DÍAZ 709,94
2 Silk Eyes (ARG) (6) 58-3 O. Medina -
3 Súper Luissiano (7) 54 K. Perfecto -
4 Absoluto (3) 53 F. Quevedo -
5 Neigh Sayer (USA) (10) 58 J. Lugo -

Entrenador: Luis Francisco Martín. Ganador: 709,94. Place: 486,89 y 56,80. Exacta: 8.445,85 Trifecta: 25.479,91. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 12.122,55. Pool de 4: 205.840,21. Ret. 04-11.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 82,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 VIENNA DINAMITA (11) 54-4 S. YANEZ 679,13
2 Gran Feronia (10) 53 M. Ibarra -
3 Orolinda (8) 54 J.A. Rivero -
4 Make Sense Of It (USA) (6) 56-3 O. Medina -
5 Rachells Mania (USA) (9) 56-3 A. Ybarra -

Entrenador: Ademar Rodríguez R. Ganador: 679,13 Place: 73,66 y 171,68 Exacta: 5.466,26 Trifecta: 6..974,66. Superfecta: 4.493,92. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret. 02-03-05.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BELLA LUZ (3) 53 L. MEJÍAS 82,74
2 Encantadora (9) 53 J. Lugo -
3 Queen Lety (6) 54 F. Quevedo -
4 Starship Gold (1) 53 M. Romero Q.  -
5 Isométrica (8) 53,5 Y. Díaz -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 82,74 Place: 96,44 y 137,66 Exacta: 254,63. Trifecta: 365,09 Superfecta: 2.944,45. Re. 02.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MADAME WALKER (7) 54 H. MEDINA 155,84
2 Rompeparadigma (1) 54 Y. Díaz -
3 Princesa Susej (9) 53-3 O. Medina -
4 Inspiración (4) 54 R. Capriles -
5 Reina Amada (6) 54,5 J. Lugo -

Entrenador: Halí García Jr., Ganador: 155,84 Place: 171,84 y 74,16 Exacta: 444,22 Trifecta: 676,13. Superfecta: 4.356,66

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: LXXI Clásico "Aviación Militar Bolivariana" G II

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 STEADY (chi) (6) 56 F. QUEVEDO 96,40
2 Naa Dudette (USA) (8) 56 Y. González -
3 SHE A BADDIE (USA) (9) 56 L.R. Burgos -
4 HAYES BAY (USA) (2) 56 J. Lugo -
5 Majestuosa (3) 53 J. Aray -

Entrenador:Juan Carlos García. Ganador: 96,40 Place: 70,28 y 223,69. Exacta: 619,47. Trifecta: 1.105,42. Superfecta: 2.173,00. 

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 TOWER STAR (1) 55-4 L. FUNEZ JR 137,07
2 Navegante (13) 55 J.G. Hernández -
3 My Funny Nonno (4) 55,5 J.A. Rivero -
4 My Towering Mate (2) 53 H. Medina -
5 Strength Monaco (10) 54-3 A. Ybarra -

Entrenador: José Luis Balzán Ganador: 137,07 Place: 105,48 y 112,74. Exacta: 752,18. Trifecta: 1.055,81 Superfecta: 8.079,77. Triple Apuesta: 600,36. Súper Pool de 4: 1.874,16. Doble Perfecta. 1.006,30. 5y6 nacional *5* (4.336) Bs. 6.270,30  5y6 nacional *6* (185) Bs. 566.855,96. Loto Hípico.16.737,36

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional LVBP Resultado carreras
Domingo 23 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo