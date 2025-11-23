Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 23-11-2025

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.
En la presente jornada dominical el jinete más destacado de la jornada Francisco Quevedo y Jean Carlos Rodríguez, con par de victorias cada uno. Francisco Quevedo, destacó con Li Tre Fratelli en la sexta carrera de la jornada y con Steady en la undécima de la tanda. Ambas carreras selectivas presentada por el INH.
Jean Carlos Rodríguez, por su parte llevó a la victoria al ejemplar Day Of Glory en la segunda de la jornada y Zeppelin en la quinta de la programación, no válida.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|FAROLERA (usa) (2)
|54
|J.A. RIVERO
|82,27
|2
|Spectacular Queen (usa) (4)
|54
|Fel. Velásquez
|-
|3
|Bárbara Guadalupe (1)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|My Little Valery (7)
|53
|Jer. Alvarado
|-
|5
|Bartolina (usa) (3)
|54
|O. Medina
|-
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 82,27. Place: 69,81 y 91,79 Exacta: 256,55 Trifecta: 223,80. Superfecta: 2.341,52.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|DAY OF GLORY (1)
|54
|J.C. RODRÍGUEZ
|58.93
|2
|Mr. Bárbaro (6)
|53
|R. Capriles
|-
|3
|Rey De Oro (3)
|53
|J.G. Hernández
|-
|4
|Chamuel (4)
|53
|Y. Díaz
|-
|5
|Sr. Gato Pardo (2)
|53
|J. Lugo
|-
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 58,93 Exacta: 171,76 Trifecta: 938,49 .Ret.: 05.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|RIO BRAVO (4)
|53
|J. ARANGUREN
|61,45
|2
|Convergente (5)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|Mr. Keating (usa) (3)
|58-3
|O. Medina
|-
|4
|Time Report (6)
|53
|Fel. Velásquez
|-
|5
|Moro De Oro (2)
|53-3
|F. Márquez
|-
Entrenador: Carlos Ravelli. Ganador: 61,45 Place: 57,26 y 63,50 Exacta: 149,31 Trifecta: 125,52 Superfecta: 310,21
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ONLY ROSE (7)
|55
|R. RONDON
|138,05
|2
|Lady Soal (5)
|54,5
|J. Aranguren
|-
|3
|Spring Training (8)
|53
|Y. Díaz
|-
|4
|Royal Honey (2)
|53
|A. Sisso
|-
|5
|De Nene (3)
|55-2
|Y. Bermúdez
|-
Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 138,05 Place: 93,33 y 147,69 Exacta: 1.175,59 Trifecta: 12.207,72 Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ZAPPELIN (4)
|52
|J.C. RODRÍGUEZ
|146,80
|2
|Mahomes (6)
|54,5
|J. Lugo
|-
|3
|Zucchero (1)
|52
|J.a. Rivero
|-
|4
|Esplendor (5)
|53
|J.G. Hernández
|-
|5
|Canciller (2)
|53-3
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 146,80 Place: 96,36 y 84,66 Exacta: 507,02 Trifecta: 1.072,62 Superfecta: 3.368,17
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115,1 XLVI Clásico "Burlesco" G II
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|LI TRE FRATELLI (3)
|55
|F. QUEVEDO
|234,48
|2
|Gran Yaco (USA) (6)
|58
|J. Lugo
|-
|3
|Vino Tinto (4)
|54
|Y. González
|-
|4
|Arrebol (1)
|53
|R. Capriles
|-
|5
|Magicshadow (USA) (2)
|58
|J. Aray
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 234,48 Place: 114,40 y 55,00 Exacta: 705,60 Trifecta: 931,39 Superfecta: 2.274,00 Ret.: 07.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|REY SATURNO (9)
|53
|Y. DÍAZ
|709,94
|2
|Silk Eyes (ARG) (6)
|58-3
|O. Medina
|-
|3
|Súper Luissiano (7)
|54
|K. Perfecto
|-
|4
|Absoluto (3)
|53
|F. Quevedo
|-
|5
|Neigh Sayer (USA) (10)
|58
|J. Lugo
|-
Entrenador: Luis Francisco Martín. Ganador: 709,94. Place: 486,89 y 56,80. Exacta: 8.445,85 Trifecta: 25.479,91. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 12.122,55. Pool de 4: 205.840,21. Ret. 04-11.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 82,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|VIENNA DINAMITA (11)
|54-4
|S. YANEZ
|679,13
|2
|Gran Feronia (10)
|53
|M. Ibarra
|-
|3
|Orolinda (8)
|54
|J.A. Rivero
|-
|4
|Make Sense Of It (USA) (6)
|56-3
|O. Medina
|-
|5
|Rachells Mania (USA) (9)
|56-3
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Ademar Rodríguez R. Ganador: 679,13 Place: 73,66 y 171,68 Exacta: 5.466,26 Trifecta: 6..974,66. Superfecta: 4.493,92. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret. 02-03-05.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|BELLA LUZ (3)
|53
|L. MEJÍAS
|82,74
|2
|Encantadora (9)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|Queen Lety (6)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|Starship Gold (1)
|53
|M. Romero Q.
|-
|5
|Isométrica (8)
|53,5
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 82,74 Place: 96,44 y 137,66 Exacta: 254,63. Trifecta: 365,09 Superfecta: 2.944,45. Re. 02.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MADAME WALKER (7)
|54
|H. MEDINA
|155,84
|2
|Rompeparadigma (1)
|54
|Y. Díaz
|-
|3
|Princesa Susej (9)
|53-3
|O. Medina
|-
|4
|Inspiración (4)
|54
|R. Capriles
|-
|5
|Reina Amada (6)
|54,5
|J. Lugo
|-
Entrenador: Halí García Jr., Ganador: 155,84 Place: 171,84 y 74,16 Exacta: 444,22 Trifecta: 676,13. Superfecta: 4.356,66
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: LXXI Clásico "Aviación Militar Bolivariana" G II
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|STEADY (chi) (6)
|56
|F. QUEVEDO
|96,40
|2
|Naa Dudette (USA) (8)
|56
|Y. González
|-
|3
|SHE A BADDIE (USA) (9)
|56
|L.R. Burgos
|-
|4
|HAYES BAY (USA) (2)
|56
|J. Lugo
|-
|5
|Majestuosa (3)
|53
|J. Aray
|-
Entrenador:Juan Carlos García. Ganador: 96,40 Place: 70,28 y 223,69. Exacta: 619,47. Trifecta: 1.105,42. Superfecta: 2.173,00.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|TOWER STAR (1)
|55-4
|L. FUNEZ JR
|137,07
|2
|Navegante (13)
|55
|J.G. Hernández
|-
|3
|My Funny Nonno (4)
|55,5
|J.A. Rivero
|-
|4
|My Towering Mate (2)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Strength Monaco (10)
|54-3
|A. Ybarra
|-
Entrenador: José Luis Balzán Ganador: 137,07 Place: 105,48 y 112,74. Exacta: 752,18. Trifecta: 1.055,81 Superfecta: 8.079,77. Triple Apuesta: 600,36. Súper Pool de 4: 1.874,16. Doble Perfecta. 1.006,30. 5y6 nacional *5* (4.336) Bs. 6.270,30 5y6 nacional *6* (185) Bs. 566.855,96. Loto Hípico.16.737,36