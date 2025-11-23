Monarcas de Karachi vencen a los Halcones y rompen su mala racha en la Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

En la única jornada dominical de la Baseball United, la liga profesional de Medio Oriente y el Sur de Asia, los Monarcas de Karachi (Karachi Monarchs) se impusieron a los Halcones de Medio Oriente (Mid East Falcons) en un duelo clave para sus aspiraciones. El conjunto real se llevó los máximos honores gracias al bateo oportuno del segunda base Juremi Profar y un relevo hermético de Isaac Milburn.

Crónica del encuentro

El movimiento en las pizarras comenzó temprano en el Baseball United Ballpark de Dubái. En la parte alta de la primera entrada, el abridor de los Monarcas se metió en problemas llenando las bases, lo que permitió a los Halcones anotar la primera rayita gracias a un elevado de sacrificio del jardinero Jake Hjelle.

La respuesta de Karachi fue inmediata. En el cierre del mismo primer episodio, aprovecharon el descontrol rival y, mediante dos jugadas de selección (fielder’s choice) con corredores en circulación, lograron dar vuelta al marcador para ponerse arriba 2-1.

Los Halcones contraatacaron en la parte alta del tercer tramo. El japonés Shuhei Fukuda demostró su poder con un cuadrangular solitario que igualó las acciones a dos carreras por bando.

Duelo de pitcheo y definición

El abridor de los Monarcas, Kolby Kiser, logró contener a la ofensiva rival pese al daño temprano. Trabajó por espacio de cuatro episodios, en los que permitió cinco imparables y dos carreras limpias, otorgando un boleto y recetando cinco ponches.

El momento decisivo llegó en la baja del quinto inning. La ofensiva de Karachi despertó con un rally de tres anotaciones, coronado por un doblete impulsor de Profar y un elevado de sacrificio que sentenciaron la ventaja definitiva. Aunque los Halcones intentaron reaccionar en la novena entrada, el esfuerzo fue insuficiente.

Los destacados

Juremi Profar: Fue la grúa ofensiva al terminar de 4-1 con tres carreras impulsadas , siendo la diferencia en el marcador.

Isaac Milburn: El lanzador se llevó la victoria con un relevo magistral de tres entradas perfectas. Enfrentó y retiró a los siete bateadores que vio, utilizando apenas 37 lanzamientos (22 en zona de strike).

Con esta victoria, Karachi mejora su récord a 2-4, rompiendo una cadena de cuatro derrotas consecutivas y manteniendo vivas sus esperanzas matemáticas de clasificar a la postemporada (Serie Unida).