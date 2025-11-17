Próximos juegos y resultados de la Baseball United

Por Andrea Matos Viveiros
La Baseball United, la liga profesional de beisbol del Medio Oriente y el sur de Asia, se está transmitiendo por Meridiano Televisión.
Son 21 partidos en 30 días. La gran final de la Baseball United se disputará entre el 12 y el 14 de diciembre.
Calendario y resultados de la Baseball United
Viernes 14/11: Karachi 6 vs 4 Mumbai.
Sábado 15/11: Mumbai 8 vs 4 Karachi.
Domingo 15/11: Karachi 2 vs 9 Mumbai.
Martes 18/11: Mumbai vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.
Miércoles 19/11: Mid East vs Karachi. Antesala 10:30a.m. Inicio 11:00a.m.
Jueves 20/11: Arabia vs Mumbai. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.
Viernes 21/11: Karanchi vs Mid East. Antesala 11:30a.m. Inicio 12:00m.
Sábado 22/11: Mumbai vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.
Domingo 23/11: Mid East vs Karanchi. Antesala 7:30a.m. Inicio 8:00a.m.
Martes 25/11: Mumbai vs Mid East. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.
Miércoles 26/11: Karanchi vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Inicio 11:00a.m.
Señal abierta o HD
Además de la transmisión gratuita y exclusiva en señal abierta, los fanáticos podrán disfrutar los partidos en HD a través de las plataformas Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.
Sintoniza Meridiano Televisión y vive la emoción de la Baseball United, la liga que está llevando el béisbol internacional a otro nivel.