Así terminó el primer fin de semana de la temporada en Baseball United

La temporada regular de Baseball United comenzó este pasado viernes 14 de noviembre en Dubái y desde entonces ha dado de qué hablar en el resto del mundo. Las cuatro organizaciones que conforman el inicio de esta histórica liga buscarán mostrar su talento y quedarse con el título.

Durante este fin de semana, los fanáticos lograron disfrutar de un espectáculo deportivo entre las franquicias de Mumbai Cobras y Karachi Monarchs. Tanto el duelo del pasado sábado 15 de noviembre como este domingo 16 dejaron claro que esta puede ser una rivalidad importante de cara al futuro.

En estos dos compromisos se pudo evidenciar el talento y la competitividad que desean crear dentro de este campeonato y así comenzar a tomar protagonismo a nivel internacional.

Baseball United – Resultados del fin de semana

En el primer compromiso del sábado y tercero de toda la liga, se inclinó a favor de Mumbai Cobras, que aprovechó un rally de media entrada para romper la paridad y crear la victoria. Su ofensiva conectó con contundencia en el momento decisivo y así le dio la tranquilidad al bullpen de sostener la ventaja a pesar de la presión tardía de Karachi Monarchs, que no pudo igualar la pizarra y terminó perdiendo ocho carreras por cuatro.

Por otro lado, el juego de este domingo fue una repetición ofensiva por parte del ganador, pero ahora con una mejor actuación de su pitcheo. Mumbai Cobras desplegó todo su bateo a lo largo del juego para así fabricar nueve anotaciones y limitar a sus rivales a solo dos carreras.

Finalmente, estos tres primeros duelos de la campaña son solo una muestra de lo que se viene en los próximos días. Cada uno de los peloteros que salgan al terreno por cada una de sus organizaciones dará el máximo de su rendimiento para conseguir la mayor cantidad de triunfos posibles.