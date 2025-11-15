Así fue la entrada de los jugadores en el Día Inaugural de la temporada de Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

La temporada inaugural de Baseball United comenzó este viernes en Dubái con una escena que rápidamente se volvió viral: los pitchers titulares de los equipos participantes hicieron su entrada al terreno de juego montados en camellos. Este gesto, más que una extravagancia, simboliza la fusión entre tradición local y espectáculo deportivo global, en una liga que busca posicionarse como el nuevo epicentro del beisbol en Asia y Medio Oriente.

El escenario elegido fue el Barry Larkin Field, un estadio con dimensiones idénticas al Yankee Stadium de Nueva York, pero adaptado al clima abrasador de los Emiratos Árabes Unidos con césped artificial. Esta infraestructura, bautizada en honor al excampocorto de los Rojos de Cincinnati, refleja el nivel de inversión y ambición detrás del proyecto.

Una entrada que rompió esquemas

La imagen de los lanzadores llegando en camello no fue solo una estrategia de marketing: fue una declaración de intenciones. En una región donde el beisbol no es deporte dominante, Baseball United apuesta por el espectáculo y la diferenciación para captar la atención de un público acostumbrado al fútbol y al cricket.

La liga, compuesta por cuatro equipos (entre ellos los Mumbai Cobras y los Karachi Monarchs), busca atraer a las comunidades expatriadas de India y Pakistán, donde el beisbol aún es poco conocido. La estrategia incluye reglas novedosas, transmisiones digitales y una narrativa que mezcla deporte, entretenimiento y multiculturalismo.