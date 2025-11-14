MLB: Esta leyenda respalda el regreso de Alex Bregman a los Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

David Ortiz, miembro del Salón de la Fama y figura icónica de los Medias Rojas de Boston, ha lanzado una declaración contundente: “Necesitan de vuelta a Alex Bregman. Sería perfecto, mostró tanto liderazgo desde el primer día en la organización. Lo pude ver. Cuando tienes a alguien así, sabes que lo necesitas. Él guía a todos los demás”. Estas palabras, compartidas por el Boston Globe, no solo destacan la admiración de Ortiz por el tercera base, sino que envía un mensaje a la gerencia de los patirrojos para traerlo de vuelta.

Bregman, con experiencia en postemporada y una mentalidad ganadora forjada en Houston, aportó estabilidad y voz en el clubhouse de Boston. Su influencia sobre jóvenes como Roman Anthony fue evidente, y Ortiz incluso se ofreció como mentor para el prometedor bateador zurdo: “Cualquier conversación que quieras tener sobre ser zurdo, solo háblale a tu pana”.

Ortiz pide más jonrones: “Dos tipos de 30 y 100”

Además de Alex Bregman, Ortiz quiere ver un bateador de poder en la alineación. “La historia de esta organización ha sido tener poder consistente. Los resultados se ven débiles cuando no lo tienes. Necesitas dos tipos que te den 30 jonrones y 100 impulsadas, especialmente en nuestra división”, sentenció.