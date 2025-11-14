MLB: Shohei Ohtani y Aaron Judge dan continuidad a increíble hito entre MVP y Novato del Año

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) y Aaron Judge (New York Yankees) consolidaron su postura como los mejores peloteros en la actualidad en las Grandes Ligas. Ambas superestrellas fueron reconocidos como los ganadores al Premio MVP de la temporada MLB 2025.

El bateador designado de los actuales campeones conquistó el galardón de forma unánime por tercera campaña consecutiva, venciendo a Kyle Schwarber y Juan Soto, quienes se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente. De la misma manera, el capitán de los neoyorquinos superó en una aguerrida batalla por el reconocimiento a Cal Raleigh, quien logró récord de jonrones entre receptores y dentro de Seattle Mariners.

Ambas estrellas de Las Mayores fueron los primeros vencedores en la pasada campaña, logrando back-to-back de MVP, algo bien particular en la historia de MLB. Asimismo, tanto el japonés como el jardinero ganaron en su oportunidad el Novato del Año en sus temporada y le dieron continuidad a un curioso dominio de jugadores que han conquistado ambas distinciones.

MVPs que han ganado el Novato del Año en MLB

2025: Ohtani/Judge

2024: Ohtani/Judge

2023: Ohtani/Acuña

2021: Ohtani/Harper

2019: Trout/Bellinger

2016: Trout/Bryant

2011: Verlander/Braun

2008: Pedroia/Pujols

1972: Allen/Bench

A lo largo de la historia de la MLB, ha habido nueve ocasiones en las que ambos ganadores del premio MVP también habían recibido previamente el galardón de Novato del Año (ROY), un logro que subraya la consistencia y la excelencia de estos jugadores desde sus primeras temporadas. Entre los ejemplos más recientes se destacan nombres como Shohei Ohtani y Aaron Judge, quienes lograron este hito en 2025 y 2024, consolidándose como figuras dominantes en la liga.

En el listado también destaca Ronald Acuña Jr., quien se convirtió en el MVP de forma unánime junto a Ohtani, quien se quedó con el Premio en la Liga Americana en 2023. Ambos se quedaron con el Novato del Año en la campaña 2018.