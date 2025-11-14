MLB: Aroldis Chapman el mejor en este apartado de Liga Americana 2025

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman volvió a mostrar su 'misil cubano' durante la temporada 2025 de Grandes Ligas. El cerrador de Medias Rojas de Boston estuvo a un nivel superlativo que lo llevó a liderar las estadísticas de relevo; de hecho, ganó el galardón más importante para un cerrador en la liga.

Chapman firmó una campaña para demostrar que aún tiene nivel para ser uno de los mejores de Las Mayores. El cubano alcanzó 32 juegos salvados, 1.17 de efectividad a sus 37 años con Red Sox; el equipo peleó de principio a fin para llegar a postemporada y cumplieron.

Aroldis gracias a su desempeño en 2025 logró ganar por segunda vez en su carrera: el Premio Mariano Rivera al Relevista del Año en Liga Americana. El cubano ha sido superlativo a lo largo de su carrera, pero lo mostrado en 2019 y 2025 lo llevó a ser el #1 entre los relevista de la MLB.

Aroldis Chapman clave para las victorias de Medias Rojas de Boston en 2025

Aroldis Chapman mostró un nivel superlativo en 2025, combinando ética de trabajo, estudio de rivales y precisión quirúrgica en cada salida. Su capacidad para sacar outs en momentos críticos fue decisiva para los Medias Rojas de Boston, que confiaron en él como cerrador titular durante toda la campaña.

Su bola rápida sigue siendo un arma letal, difícil de ver incluso para bateadores experimentados. Chapman domina la zona de strike con inteligencia táctica, jugando con la mente del rival y ejecutando cada pitcheo como si fuera una jugada de ajedrez. Su impacto fue gremial y simbólico.

Números de Aroldis Chapman con Red Sox en 2025

Aroldis Chapman dominó como un as de rotación en la última entrada de Grandes Ligas. El cubano mostró que tiene lo necesario para ser el cerrador ideal de Medias Rojas de Boston. De hecho, los números que mostró fueron superlativos desde el principio de campaña.

Números de Chapman en 2025:

- 67 juegos, 5-3, 1.17 efectividad, 32-34 juegos salvados, 61.1 entradas, 28 hits, 8 carreras limpias, 3 jonrones, 15 boletos, 85 ponches, 0.70 WHIP.