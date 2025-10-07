Lanzador de Milwaukee supera a Aroldis Chapman (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jacob Misiorowski está teniendo este 2025 su primera aparición en los Playoffs de Grandes Ligas y su trabajo ya está marcando impacto con los Cerveceros de Milwaukee. El lanzador de 23 años desde que subió al mejor beisbol del mundo se ha hecho sentir y dejando claro que es de los brazos más potentes de la actualidad.

En su debut en Postemporada, en la Serie Divisional ante Cachorros de Chicago, este joven pelotero mostró el calibre de su brazo y superó un registro de nada más y nada menos que Aroldis Chapman, algo que deja en evidencia que está para grandes cosas en este deporte.

Jacob Misiorowski y una marca notable en su debut en Playoffs

Misiorowski dejó una actuación para recordar en la postemporada, encendiendo el radar con una demostración de pura potencia. El joven lanzador alcanzó las 100 millas por hora en 31 ocasiones, la cifra más alta en un juego de playoffs desde 2008. Su recta fue prácticamente intocable y mantuvo a los bateadores de Chicago sin respuesta, confirmando su reputación como uno de los brazos más eléctricos de esta nueva generación.

Antes de él, solo nombres como Aroldis Chapman y Hunter Greene se habían acercado a ese nivel de velocidad, con 28 lanzamientos de tres dígitos en sus respectivas actuaciones. Pero el derecho llevó el listón un poco más alto, combinando poder y control en el escenario más exigente del año.

En su debut en Playoffs, Jacob Misiorowski se llevó el trunfo, trabajó por espacio de tres innings, dio cuatro ponches y permitió apenas un imparable.