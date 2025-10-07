Los Yankees y las remontadas históricas ¿lo lograrán esta temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Para los New York Yankees, la franquicia más laureada del béisbol, la desventaja 2-0 no es una sentencia de muerte, sino un desafío que, históricamente, han superado más veces que casi cualquier otro equipo. Esta hazaña es un testamento del carácter y orgullo que la organización ha forjado a lo largo de sus más de 120 años de historia.

El contexto histórico de la hazaña

Remontar un 0-2 en una serie de postemporada de la MLB es una de las tareas más difíciles. Estadísticamente, el equipo que toma la ventaja inicial de dos juegos gana la serie en aproximadamente el 80% de las ocasiones. Dicho de otra manera, solo el 20% de los equipos logra la proeza de revertir el marcador.

Los Yankees han desafiado estas probabilidades en seis ocasiones, consolidándose como especialistas en forjar remontadas legendarias en momentos de máxima adversidad. Cuatro de estas reversiones se dieron en la mismísima Serie Mundial, y las dos más recientes en Series Divisionales de la Liga Americana (ALDS).

Las seis inolvidables

1. Serie Mundial de 1956 vs. Dodgers (Brooklyn): Tras caer 0-2, la remontada se impulsó con uno de los momentos más grandes en la historia del béisbol: el Juego Perfecto de Don Larsen en el Juego 5, un hito nunca antes (ni después) repetido en el Clásico de Otoño. Los Yankees se llevaron el título en siete juegos.

2. Serie Mundial de 1958 vs. Braves (Milwaukee): Los Yankees no solo revirtieron el 0-2, sino también un déficit de 1-3 en la serie. Con esta victoria en siete juegos, se convirtieron en apenas el segundo equipo en la historia en lograr tal proeza, demostrando su capacidad de respuesta incluso al borde de la eliminación.

3. Serie Mundial de 1978 vs. Dodgers (Los Ángeles): Al perder los primeros dos en la costa oeste, los Yankees regresaron al Bronx y ganaron cuatro juegos consecutivos. La serie es famosa por el jonrón de Bucky Dent en el Juego 4 y el dominio que aseguraron en los siguientes encuentros para revalidar su campeonato.

4. Serie Mundial de 1996 vs. Braves (Atlanta): Esta es considerada una de las remontadas más significativas, ya que puso fin a una sequía de 18 años sin ganar el Clásico de Otoño. El equipo de Joe Torre perdió los Juegos 1 y 2 en casa de forma abrumadora (superados 16-1 en carreras), pero ganaron cuatro seguidos, destacando la épica remontada de un 6-0 en el Juego 5. Este triunfo cimentó la dinastía de la Core Four.

5. ALDS de 2001 vs. Athletics (Oakland): Perdiendo 0-2 en una serie corta (al mejor de cinco), el equipo se inspiró en la jugada icónica del "Flip Play" de Derek Jeter en el Juego 3 para robar una carrera y darle la vuelta a la serie en el Juego 5.

6. ALDS de 2017 vs. Indians (Cleveland): La última hazaña fue protagonizada por un equipo más joven. Tras caer 0-2 en Cleveland, los Yankees ganaron tres juegos seguidos, silenciando al público rival y demostrando que la mística de la remontada sigue siendo una parte fundamental del ADN del equipo.

Cuando los Yankees enfrentan un 0-2, no miran el sombrío porcentaje de éxito de la liga, sino su propia historia. Sus remontadas, forjadas por el carácter de leyendas como Larsen, Dent y Jeter, establecen un precedente de que ninguna ventaja es inexpugnable.

