Águilas del Zulia contará con dos importantes "caballos" desde el primer día

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está oficialmente a la vuelta de la esquina. En exactamente ocho días, se levantará el telón de esta nueva zafra, cuando los actuales campeones, los Cardenales de Lara, reciban en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez a los Tigres de Aragua.

Por supuesto, los equipos que hacen vida en nuestra pelota se encuentran preparándose para esta nueva campaña, y las Águilas del Zulia no son la excepción. El conjunto rapaz vivió una buena 2024/25, en la que lograron regresar a la postemporada de la mano del manager Lipso Nava, y de un núcleo muy bueno de peloteros.

Ahora, la misión de las Águilas del Zulia es mantener ese buen rendimiento e intentar clasificar nuevamente para la postemporada. Para lograr este objetivo, los zulianos contarán con dos de sus piezas más importantes desde el primer día: Alí Castillo y Osleivis Basabe.

Castillo y Basabe, próximos a llegar

Según reporta el portal "La Voz del Aguilucho", en los próximos días se incorporarán a las Águilas del Zulia el infielder Alí Castillo, y el polivalente Osleivis Basabe, quienes sin duda serán parte importante de la estructura del equipo zuliano para esta siguiente campaña.

Alí Castillo viene de una gran temporada en la 2024/25, en donde tuvo el segundo promedio al bate más alto de la LVBP (.359), solo por detrás de Lorenzo Cedrola, de Tigres de Aragua, quien fue el campeón bate del año.

Por su parte, Osleivis Basabe también fue de suma importancia para los dirigidos por Lipso Nava. En la anterior zafra de nuestra pelota, el jugador, que actualmente pertenece a los Gigantes de San Francisco, dejó promedios sólidos de .293/.376/.415/.791, con cinco cuadrangulares y 24 remolcadas