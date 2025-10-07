Leones del Caracas celebra la llegada del mejor prospecto venezolano del momento

Suscríbete a nuestros canales

Durante años, Venezuela se ha caracterizado por ser cuna de campocortos de altísimo nivel, que han maravillado en las Grandes Ligas. Actualmente, los Leones del Caracas tienen en sus entrenamientos de pretemporada a quien parece estar llamado a ser justamente el próximo shortstop de élite de nuestro país: Luis Hernández.

Este lunes 6 de octubre, los melenudos anunciaron la llegada a sus entrenamientos de este joven infielder de tan solo 16 años de edad, quien en enero estampará su firma con los Gigantes de San Francisco, por un bono millonario, que se espera esté a la altura del que obtuvo en su momento Ethan Salas.

Si bien parece poco realista pensar en que Luis Hernández debute con los Leones del Caracas en esta temporada de la LVBP que está próxima a empezar, lo cierto es que esta experiencia puede ser sumamente beneficiosa para el joven prospecto, y también para la organización capitalina.

Luis Hernández, la joya melenuda

A sus 16 años de edad, Luis Hernández es descrito por el scouting report de MLB como "uno de los mejores jugadores de la escena internacional en los últimos años". Este toletero oriundo de San Juan de Los Morros, Guárico, es de la Academia que dirige Carlos Guillén, y sus cualidades son innegables.

Ofensivamente, el joven pelotero demostró su potencial en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, en donde bateó para .346/.386/.452/.838 en 104 turnos al bate con Samanes de Aragua. Además, conectó un cuadrangular, impulsó 16 rayitas y se coronó campeón, en un Gran Final en la que disparó otro batazo de vuelta completa.

"Estoy superagradecido con la afición y con los muchachos. Ya me habían dicho que iba a poder estar en los entrenamientos, es clave para mí mantenerme en la mejor forma y llegar bien a los campos de entrenamiento con San Francisco", comentó Luis Hernández en su primer día de prácticas con el equipo melenudo. Sin duda, una joya a la que vale la pena hacerle seguimiento.