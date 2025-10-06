Wilson García tiene definido su objetivo con Bravos de Margarita (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Para hablar de cambios que sorprendieron a más de uno de cara a la temporada 2025-2026 de la LVBP, sin duda el de Wilson García con destino a Bravos de Margarita debe estar en el top-3. Y es que se trata de un pelotero que ya era figura de los Tiburones de La Guaira, además de uno de los protagonistas de aquel título de los escualos en la 2023-2024.

Pero así es el beisbol, un negocio. Ahora, el caraqueño afronta una nueva campaña del torneo criollo con otra franquicia, esta vez con el firme objetivo de llevarlos a su primer título en la historia. Justamente, para eso lo adquirió la organización insular sin pensarlo dos veces.

Wilson, por otra final y otro título

La jornada de este lunes fue bastante positiva en los alrededores del Estadio Nueva Esparta, donde el grupo continúa sus entrenamientos de pretemporada. Parte de ese gran ánimo se debió a la presencia de varios peloteros, entre los que resaltó Wilson García.

"Súper contento de estar aquí en un nuevo equipo, una nueva experiencia para mí. Yo creo que es algo que me llena de orgullo, que un equipo se haya interesado en mí por la vía del cambio", comentó en nota de prensa.

Luego agregó: "Siempre me he caracterizado por eso, estar desde el primer día y más si estoy llegando a un equipo nuevo. Necesito conocer a mis compañeros, saber cómo está el ambiente, que yo creo que es algo fundamental para mí y para ellos también, para conocerme a mí".

Como muchos recordarán, el infielder estuvo bajos las órdenes de Henry Blanco con Tiburones durante su primera experiencia con ellos. Años más tarde, el destino los ha reunido una vez más, esta vez con unos Bravos de Margarita que anhelan conseguir su primer título de la LVBP.

"He tenido la oportunidad de trabajar con él (Henry Blanco) en Tiburones y en Nacionales de Washington, donde fue mi coach. Es un tipo que le gusta jugar duro, le gusta ganar juegos y yo creo que con el grupo que tenemos aquí, que estamos bastante interesados en ganar juegos, en ganar campeonatos, todo eso se junta y creo que tenemos gran oportunidad de hacer grandes cosas", destacó.

Respecto a su última zafra, la 2024-2025, Wilson García terminó como uno de los mejores bateadores de La Guaira a lo largo de la ronda regular. En 48 encuentros bateó para .280 de promedio, con 51 imparables en 182 turnos, nueve dobles, dos jonrones, 25 carreras impulsadas y 20 anotadas.

"Traigo mi experiencia, mi buena actitud, tratar de dar el 100% en el terreno de juego, buscar un campeonato, que es lo que más anhelamos, que es lo que me metieron en la mente desde el momento que me cambiaron. Realmente, eso es lo que traemos", finalizó el caraqueño.