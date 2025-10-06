Magallanes recibe dos incorporaciones de lujo en su sexto día de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se siguen armando hasta los dientes de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El equipo filibustero inició su pretemporada el pasado 1 de octubre, y desde entonces han sumado piezas importantes, y este lunes no fue la excepción.

Según reporta la periodista Georgeny Pérez, en la mañana del lunes 6 de octubre los eléctricos recibieron a dos de los jugadores llamados a ser sumamente importantes en la estructura del manager Eduardo Pérez, como lo son el receptor Eliézer Alfonzo Jr., y el infielder Tucupita Marcano. Del mismo modo, el catcher Rusber Estrada también se sumó a los entrenamientos.

Tripulantes de renombre

Y es que, sin duda alguna, los peloteros que se incorporaron este lunes al Magallanes son jugadores de suma relevancia para el futuro inmediato del equipo. Eliézer Alfonzo Jr., por ejemplo, llegó a Magallanes el año pasado, proveniente de los Leones del Caracas, y desde que se sumó a la disciplina filibustera bateó para .338/.425/.554/.979, con seis cuadrangulares y 33 carreras impulsadas.

Tucupita Marcano estuvo desde el primer día con Magallanes en la 2024/25, siendo esta su campaña de debut en nuestra pelota. Si bien su rendimiento tuvo una serie de altibajos, terminó con una sólida línea ofensiva de .303/.394/.417/.811, que lo afianzó como uno de los mejores bateadores de su divisa.

Por su parte, el poderoso receptor Rusber Estrada, de 30 años de edad, también se incorporó al equipo. Al igual que Marcano, debutó en la LVBP durante la campaña 2024/25, y aunque jugó poco, en el Round Robin dejó algunos destellos de su calidad. Además, viene de un sólido año en México, en donde bateó para .326/.405/.579/.984, con 13 cuadrangulares y 46 impulsadas en 53 compromisos.