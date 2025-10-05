Henry ''Pollito'' Rodríguez habla tras su regreso a la LVBP con Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Tras una ausencia de dos temporadas consecutivas, Henry ''Pollito'' Rodríguez recibió una oportunidad de volver a brillar frente a la afición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en esta ocasión con Bravos de Margarita.

De cara a este ansiado regreso, el infielder aragüeño no dudó en reportarse desde el día 1 y sacar el máximo provecho a esta pretemporada con el conjunto insular.

Un voto de confianza que respalda el talento

Desde la temporada 2022-2023, cuando fue parte de la organización de su tierra natal, Tigres de Aragua, no veía acción en la pelota invernal venezolana. En ese periplo ausente, brilló en 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con el uniforme de Piratas de Campeche y Dorados de Chihuahua.

Cabe destacar que, en el béisbol de verano en México suma 10 temporadas de experiencia, representando a más de 5 equipos a lo largo de su trayectoria.

Tras incorporarse a las prácticas de la novena margariteña, Rodríguez no evitó mostrar su emoción y agradecimiento: ''Agradecido por la oportunidad y con Bravos de Margarita por haberme dado la confianza. Bastante contento de estar aquí con este grupo, tengo tiempo viéndolos, sé lo que es Bravos de Margarita, lo que son capaces de hacer y ser parte de este ambiente me tiene bastante emocionado. Estoy aquí para dar el 100%'', exclamó.

Asimismo, hizo énfasis en que se ha preparado físicamente para regresar a este circuito y que busca no solo añadir experiencia al roster, sino aportarla al grupo.

Una identidad reconocible

Luego de su recordado paso por Águilas del Zulia, Leones del Caracas y Tigres de Aragua, Rodríguez destacó que reconoce cómo ha cambiado la identidad del conjunto isleño.

''Tuvimos la oportunidad de jugar en contra muchísimas veces... Es un núcleo que se ha mantenido mucho tiempo en el equipo y ya están acoplados. Cuando sumas varias piezas a ese núcleo, tienes éxito y este va a ser un año bastante grande. Todo el mundo sabe lo que es Bravos de Margarita y hoy en día más. Son un equipo más grande y tienes que jugarle buena pelota'', explicó el experimentado infielder.