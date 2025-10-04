LVBP: ¡Leones asegura su sexto importado!

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas han movido estratégicamente sus piezas de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), anunciando la firma del lanzador derecho estadounidense Jordan Mikel. Con esta adición, Mikel se convierte en el sexto jugador importado confirmado por la manada, reforzando notablemente el staff de pitcheo.

Un brazo joven con proyección en Doble A

Jordan Mikel, de 26 años, llega a la LVBP con experiencia reciente en el béisbol organizado de los Estados Unidos. El derecho viene de lanzar en la sucursal Doble A de los Chicago White Sox, con los Birmingham Barons, lo que le proporciona un ritmo competitivo de alto nivel que el equipo capitalino busca aprovechar.

Sus números en Doble A reflejan un lanzador capaz de mantener a raya a los bates rivales con una efectividad sólida y un buen control:

-Récord: 2−3

-Efectividad (ERA): 4.11

-Entradas Lanzadas: 46.0

-Ponches (K): 38

-Boletos (BB): 14

Control y potencial de dominio

La relación de 38 ponches en 46 entradas sugiere que Mikel tiene la capacidad de sacar outs sin depender exclusivamente de la defensa. Además, un total de 14 boletos en ese mismo lapso indica que posee un control aceptable para el nivel de Doble A, una cualidad esencial para el pitcheo en la LVBP, donde la presión y las dimensiones de los estadios pueden amplificar cualquier descontrol.

Mikel será una pieza crucial, ya sea como abridor en la rotación o como brazo importante en el relevo largo, proporcionando profundidad al bullpen caraquista.

