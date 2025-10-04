Leones del Caracas anuncia un nuevo importado

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Leones del Caracas, se movió rápido, para conseguir al lanzador que sería el sustituto de Shea Spitzbarth y en este viernes, 3 de octubre, acaban de anunciar a su nuevo brazo importado de cara al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Hace tres días, Shea informó que no vendrá con los "Melenudos" porque su bebé acaba de nacer, sin embargo, la cuota de peloteros extranjeros vuelve a ser de cinco con una nueva llegada confirmada.

Este es el nuevo brazo foráneo de Leones:

Este pelotero importado, se trata del derecho estadounidense de 26 años Matt Givin, quien fue parte de las filiales de los Marlins de Miami y los Yankees de Nueva York hasta el año anterior.

No obstante, en este 2025 jugó en la Liga Independiente de los Estados Unidos con los Milwaukee Milkmen, según lo informado por el equipo del Caracas y dejó los siguientes registros:

J: 28

IL: 52.2

JG: 4

JP: 2

EFEC: 3.42

K: 56

BB: 14.

Leones cuenta con puros brazos en su importación:

Este norteamericano, se unió a: Miguel Romero, Beck Way, Aaron Shortridge y Joseph Keys; como los cinco foráneos hasta ahora de los "Melenudos", con la característica de que todos son pitchers.

A Leones aún le queda un cupo disponible en cuanto a jugadores de otra nacionalidad se refiere, motivado a que el límite es de seis.