Cardenales suma a otros peloteros y su roster comienza a meter miedo

La pretemporada de los equipos que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no baja su intensidad, ya que todos quieren llegar con el mejor ritmo posible al inicio de la campaña 2025-2026. Para esta edición, no hay dudas que Cardenales de Lara irán mucho más motivados, ya que son los actuales monarcas de la pelota criolla.

El equipo que ahora dirige el manager César Izturis no solo sumó otro día de entrenamientos, sino que además también vio cómo otros cinco peloteros talentosos se unieron al grupo. De esa manera, los crepusculares aumentaron un poco más sus posibilidades de conquistar el bicampeonato este año.

Cardenales también confirmó a otro importado

Durante este viernes, el conjunto larense realizó sus respectivas actividades físicas en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Y es que a esta jornada hay que añadirle la llegada de una figura de alto calibre como Danry Vásquez, así como otros grandes jugadores como los lanzadores Edwin Escobar y Joseph Yabbour, y los receptores Ronald Hernández y Yeiner Fernández.

Vale recordar que La Bala llegó a Cardenales a principios de la zafra anterior, y en 39 encuentros colaboró con 38 imparables en 120 turnos, cuatro dobles, tres jonrones, 24 carreras impulsadas, 22 anotadas, y .317 de promedio al bate. Además, durante el Round Robin también se mantuvo encendido con el madero, sin mencionar que en la final aportó tres remolcadas y dos anotadas.

Pero no todo se trata de peloteros criollos. La organización confirmó el pasado jueves a su quinto importado, quien llegará para reforzar aun más al bullpen. La figura en cuestión es Juan Zapata, lanzador dominicano con experiencia en Ligas Menores y en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

"Es un pitcher joven que ha tenido experiencia en el sistema de Ligas Menores. Posee una buena recta, es polifacético; puede abrir, relevar e incluso cerrar los juegos. Esta será su primera participación en Ligas invernales y estamos muy contentos que pueda jugar con nosotros", comentó en una nota de prensa José Yépez, gerente deportivo de Cardenales de Lara.