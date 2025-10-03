¡Regresó! Luis Suisbel se reporta a los entrenamientos del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes recibieron una inyección de energía y optimismo en su tercera jornada de prácticas con la incorporación de Luis Suisbel, una pieza clave de la temporada pasada, quien se reportó al equipo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

“Es increíble mi hermano, increíble," declaró Suisbel con evidente entusiasmo. "La verdad bastante afortunado de poder estar aquí, bastante contento y agradecido con la organización por confiar en mí. Estar aquí una vez más es algo increíble para mí."

El joven pelotero confesó que el deseo de regresar a la acción con el equipo ha estado presente desde el final de la campaña anterior. "La verdad, estuve muy ansioso y estuve esperando este momento desde que se acabó la temporada del año pasado," afirmó, dejando clara su profunda conexión y compromiso con el equipo.

Aprendizaje de veteranos y la "magia" magallanera

Suisbel hizo hincapié en el valor de compartir el clubhouse con jugadores de vasta experiencia. "Pude compartir con muchos de mis compañeros que fueron jugadores los cuales duraron una buena carrera en Grandes Ligas y muchos de ellos tienen una gran carrera aquí," explicó. Para Suisbel, el objetivo es capitalizar al máximo este entorno de aprendizaje: "Tratar de llevarme lo poquito de ellos, ¿me entiendes? Un poquito de consejos que me puedan dar... un consejo de cada uno y ponerlo en práctica en el momento que me toque." Además del roster en el campo, Suisbel se mostró particularmente optimista sobre la inclusión de figuras históricas de la Nave Turca en el staff técnico, mencionando específicamente a Endy Chavez y Mario Lisson.

“Pienso que es una situación bastante increíble para nosotros", señaló. "Más que muchos jugadores que tenemos que son magallaneros natos, son jugadores a los cuales les duele la organización, les duele la camisa. Y poder contar con Endy y con Mario Lisson dentro del staff, que son personas a las cuales se saben que les duele Magallanes, que tuvieron un gran aporte con Magallanes en ese momento, es algo bastante increíble, creo que nos va a ayudar muchísimo."

La experiencia como herramienta

Suisbel se siente mejor preparado para enfrentar los retos de la nueva temporada. Reconoce que la madurez y el manejo de la presión serán factores decisivos en su rendimiento. “Pienso que la confianza, la experiencia es algo sumamente importante" reflexionó. "El año pasado... Ya mi primer año, era más joven, no sabía cómo llevar algunas situaciones. Y bueno, ya este año tengo esa experiencia y pienso poder controlar eso."