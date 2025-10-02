LVBP: Renato Núñez sobre Navegantes del Magallanes “Unidos vendrán bastantes victorias”

Suscríbete a nuestros canales

En los casi exactos 80 años de recorrido que tiene la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), contadas ocasiones se ha apreciado un Jugador Más Valioso con tan estruendosos números ofensivos como los que arrojó Renato Núñez en Navegantes del Magallanes.

Y es que no solo equiparó la marca de más cuadrangulares en un torneo, 21 junto a Álex Cabrera, es que también apuntaló de manera holgada el departamento de carreras empujadas con 63, cuando su más cercano seguidor, José “Cafecito” Martínez tuvo 44. Del mismo modo fue el mejor en bases totales, 133, slugging, .700 y OPS, 1.111.

Renato Nuñez, tripulante de alta jerarquía

Conseguir guarismos como esos es complicado, aún en un circuito como este, dominado por bateadores; repetir estadísticas así puede es una expectativa arriesgada pero igual no está demás plantearse el reto. Muchas cosas pueden ocurrir y de ese tipo de asuntos se suele hablar en las prácticas previo a cada certamen.

En esta ocasión, Renato Rafael lo hizo con el Departamento de Prensa del Magallanes y esto comentó:

El ambiente tras incorporarse desde el primer día de entrenamientos

“Teníamos ansías de estar aquí, es un grupo bastante bueno, completo y joven”.

Sobre su estado físico y expectativas

“Me siento bastante bien físicamente, se entrenó bastante fuerte para estar a tono en este primer día. De salud 100% bien”.

LVBP - Navegantes del Magallanes - Estadísticas

Luego de esa grandiosa temporada, ¿Qué expectativas tiene él mismo para el 2025/2026?

“Lo importante es que todos nosotros nos mantengamos saludables, unidos y ganar los juegos, el campeonato. Los números que puedas poner en lo personal son muy buenos, pero lo importante es ganar el campeonato (...) el año pasado logramos clasificar (round robin) este año estamos pensando más arriba: final y ganarla”.

Magallanes en sintonía

“Muchos de los que más han jugado están aquí desde el primer día, esperamos que próximamente se unan más jugadores al núcleo. Lo ideal es “llevarnos bien entre todos, el año pasado se hizo un buen trabajo, nos respaldamos al 100% y este año siento que también será así, tenemos un buen grupo; unidos vendrán bastantes victorias”.