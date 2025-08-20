LVBP: ¿Quién sería el capitán del Magallanes entre estos tres históricos Navegantes?

Suscríbete a nuestros canales

Durante el ciclo que les correspondió, y en el que compartieron por varios años, tanto Melvin Mora, Edgardo Alfonzo como Endy Chávez, fueron toda una referencia cuando en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se nombraban a los Navegantes del Magallanes.

Por distintas cualidades, cada uno de ellos logró tener ascendencia, capacidades de liderazgo positivo sobre el grupo, además de un impulso adicional que mucho colaboró en numerosos lauros del equipo, amén de dejarles entre los favoritos de la afición azul e incluso, respetados por el público de otros elencos.

En estas fechas previas al torneo 2025/2026, encontramos muy interesante planteamientos como este: ¿A quién de estos tres personajes escogería como capitán magallanero?

Navegantes del Magallanes ¡Qué debate!

Nada fácil porque además, tienen en común haber ganado tres títulos con ese uniforme; Melvin y Edgardo en las 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, mientras Endy los ganó durante los torneos 2001/2002, 2012/2013 y 2013/2014.

Cada uno de ellos, salvo Alfonzo en la del 94, tuvo un rol preponderante o con una acción incidió de modo definitivo en las eventuales conquistas; entonces por ahí algunos argumentarían a favor de Chávez, quien del triunvirato tuvo mejor promedio de bateo por .298 ante .296 y .282.

Esa sería una manera de ver las cosas, pero es que Mora tuvo la virtud de ofrecer buen desempeño defensivo tanto en el infield como en los jardines; eso sí, hay que reconocer que la espectacularidad de sus jugadas fueron determinaron varias victorias para el equipo, pero al final de cuentas, Endy fue un guardabosques de mayor alcance, potencia y puntería de brazo.

Melvin Mora, Edgardo Alfonzo y Endy Chávez ¡Candela!

¿Entonces por ese detalle se descarta a “Fonzie”? ¡No! No es tan sencillo porque él fue notorio mejor infielder que Melvin, además de los tres, fue quien más cerca estuvo de ganar (y dos veces) un Guante de Oro en Grandes Ligas, y de paso, el único que jugó en la Serie Mundial.

¿Qué planteamientos pone usted sobre la mesa para elegir a uno solo de ellos como Capitán del Magallanes?