Poco a poco las aguas toman su cauce para Eugenio Suárez en este segundo ciclo como parte de los Marineros de Seattle; durante la jornada de este 19 de agosto ligó de 4-3, con par de dobles y llegó a 23 este año, además de 2 carreras remolcadas con las que totalizó 96.

Para “Geno” se trató de un importante oxígeno para su ofensiva, algo que merece mucho crédito porque de esos 3 imparables, 2 fueron contra el estelar abridor de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez. De ese modo, subió su línea de producción hasta:

.237 en promedio de bateo

.306 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.538 de slugging

.844 de OPS

Aunque no evitó la caída de los nautas, 6x4, este performance fue su mejor desde que volvió al equipo el pasado 31 de julio, trayecto en el que no consiguió algún partido multihits; fueron 9 de 1 inatrapable y en otros 8 quedó en blanco.

De manera sarcástica, el despertar llegó cuando Seattle ha caído en racha negativa de 4 derrotas consecutivas, 6 en los recientes 7 compromisos, aún así, se mantuvieron a solo 1.5 de los Astros de Houston en el 1er lugar de la División Oeste de la Liga Americana, mientras que en la carrera por los comodines, preservaron el 3cer puesto con 2.5 de ventaja sobre Guardianes de Cleveland y Reales de Kansas City.

Eugenio Suárez ¿Qué esperar?

Su historial en agosto genera mucho optimismo. En este mes acumula:

.251 de average, su segundo mejor en cualquier mes de la temporada

.335 en OBP, también su segundo más alto

.481 de slugging, tercero

.816 en OPS, tercero

275 hits, su más elevada cifra

57 dobles, la mayor cantidad

64 vuelabardas, número tope

185 remolcadas, su mejor cifra

176 anotadas, la mayor