Lionel Messi se divierte al ritmo de pegajosa canción venezolana

El futbolista argentino Lionel Messi es un apasionado de pasar de tiempo de calidad con su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos. Fue lo que realizaron recientemente en su casa.

Messi disfrutando de Elena Rose

En un reciente video el deportista de 43 años, se mostró muy feliz en su lujosa residencia disfrutando de un día de piscina, risa y diversión.

Sin embargo, lo que llamó la atención de internautas fue la buena música que escuchaba, se trata del tema "Alma" de la cantante y compositora venezolana Elena Rose.

Sin camisa, un poco mojado y jugando con un balón, fue como se mostró el astro del fútbol, quien demuestra su felicidad por pasar tiempo de calidad, conexión y amor con su familia.

Para Leo su esposa e hijos representante un pilar fundamental en su carrera, en especial Antonella, quien lo acompaña y apoya en el campo de juego, eventos, actividades, viajes y en la intimidad de su hogar.

Canción de lujo

Elena Rose es una de las artistas venezolanas más importantes del momento figurando en el 2025 en las premiaciones más importantes como los Latín Grammy, en Las Vegas, dónde hizo una excelente presentación.

La canción "Alma" fue estrenada en el 2025 siendo un éxito rotundo y de las más destacadas.