Lionel Messi igualó al vinotinto Josef Martínez como los únicos en lograr este hito

Año 2025 y Lionel Messi sigue sumando títulos a su palmarés. Una situación que no sorprende, ni siquiera con los 38 años de edad que ya registra su carnet de identidad. El más reciente galardón vino a sumarlo como el MVP de una MLS que también ayudó a llevarla por primera vez a las vitrinas de un Inter Miami, un hecho que curiosamente lo une en los registros al vinotinto Josef Martínez.

Sí, el ariete criollo estará con el argentino en esa página del fútbol estadounidense como los únicos hasta el momento que han sido capaces de lograr un hito.

Se trata nada más y nada menos que de haber ganado en la misma temporada la MLS, al mismo tiempo ser seleccionados como MVP de la edición doméstica y ser ganadores del Botín de Oro, que premia al máximo goleador del torneo.

El venezolano firmó este hecho en 2018, con una cifra de 31 goles y 6 asistencias, que lo hicieron merecedor no solo del Botín de Oro, sino que también rompió el récord de anotaciones en una temporada. Posteriormente, también sumó cuatro goles en esa postemporada, con uno en MLS Cup 2018, para -al igual que Messi- llevar Atlanta United a su primer título de la liga.

Messi el primero en lograr dos seguidos

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no se cansa de competir por los títulos, así como sigue siendo habitual que sus rendimientos le permitan colgarse nuevos reconocimientos. Pues bien, a todo lo anterior hay que añadir que su nombre además también será recordado por ser el primer con este apartado.

Y justamente la referencia está lista para reconocer a Leo como el primero el lograr ganar de forma consecutiva dos premios al Jugador Más Valioso, después de un recorrido de 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular, así como luego apuntarse en playoffs seis tantos más con nueve pases de gol.

No obstante, todo lo anterior también ayudó a Messi a firmar su nombre en una página especial del balompié, al convertirse en el máximo asistidor en la historia del fútbol con un total de 405.