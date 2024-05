MLB: ¡Problemas! Endy Chávez demandó a Melvin Mora por esta razón (+Declaraciones)

Endy Chávez, uno de los venezolanos con más destacada trayectoria durante su generación en Grandes Ligas, ha demandado a su paisano Melvin Mora, otra rutilante figura criolla que posee placa en el Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore; de acuerdo a información emanada por el New York Post, el motivo de la acción legal es por un alegado de fraude de inversión de 1.2 millones de dólares: “Confiaba en él”, dijo el demandante.

El mismo afirma que fue engañado para que desembolsara esa cantidad de dinero a un compañero de las Mayores, y al parecer, ha fracasado en el intento de recuperar su dinero.

Se indicó que Mora pidió prestado el dinero a Chávez en cuotas a partir de 2019, según documentos legales presentados el viernes en el Tribunal Supremo de Manhattan. La demanda de modo más específico añade fraude e incumplimiento de contrato, alegando que "ha fallado y continúa fallando en pagar" la deuda.

En este sentido se añadió que Mora supuestamente prometió multiplicar por 6 el rendimiento de la inversión, dijo el abogado de Chávez, Matthew Blit, quien ahora cree que no hubo oportunidad de inversión, relató al citado medio.

Trascendió que la notificación de demanda fue entregada por el propio Endy, una citación durante un partido de beisbol del Salón de la Fama en Cooperstown, añadió el abogado, quien sostiene que Melvin solo ha devuelto 50.000 dólares.

"Traicionó la confianza de Endy", dijo Blit. "No creemos que fuera una empresa legítima. Creemos que le robó su dinero". Chávez reclama 5 millones de dólares por daños y perjuicios.

"Melvin era mi amigo, somos del mismo país. Le admiraba y confiaba en él", declaró el afectado a The Post a través de su abogado.

"Me prometió una y otra vez que se trataba de un préstamo y una inversión seguros, y cuando por fin acepté, desapareció con mi dinero. Quedé destrozado económicamente, avergonzado y dolido. No quería demandarle así, pero dejó de devolverme las llamadas y nunca me devolvió el resto del dinero", agregó.

Fuente: The New York Post