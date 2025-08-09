'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez: así lo celebró

Suscríbete a nuestros canales

No todo es logro para el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez. El viernes 8 de agosto, el boxeador recibió a Eva Victoria, su segunda hija con Fernanda Gómez. La pequeña vino al mundo justo cuando el boxeador se alista para su combate contra Terrence Crawford.

De esta manera, Álvarez se convierte en padre por quinta vez, pues, hay que recordar que con su actual pareja también le dio la bienvenida a María Fernanda, quien se sumó a sus hermanos: Emily, Mía y Saúl.

'Canelo' celebra la llegada de Eva

Fue el propio campeón quien compartió el tierno momento a través de sus redes sociales con una fotografía en la que se aprecia a la pareja en la sala del hospital, Fernanda sosteniendo a la recién nacida y sellando el instante con un beso cargado de emoción.

El mensaje que acompañó la imagen fue elocuente: “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”.

Sin duda alguna, la llegada de la princesa Eva será una motivación adicional para el púgil en medio de sus entrenamientos para subirse al ring el próximo 13 de septiembre.

Un baby shower de ensueño

El pasado mes de julio, Saúl y Fernanda festejaron por todo lo alto el baby shower de su niña y, aprovecharon de revelar su nombre. El jardín se transformó en un escenario de fantasía con figuras gigantes de elefante y jirafa, cristalería rosa y arreglos florales que encantaron a los invitados.

Fernanda lució radiante con un vestido amarillo mantequilla y tacones rosa, y Canelo optó por un atuendo blanco marfil.

La pareja oficializó su relación desde 2017 y se casó en mayo de 2021 con una lujosa boda en Punta Mita, Nayarit. Desde entonces, han construido un núcleo sólido y amoroso, compartido con generosidad por ambos en redes sociales.