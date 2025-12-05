Euroliga: El fortín de Crvena Zvezda desafía al Barça en la lucha por el Top 8

Suscríbete a nuestros canales

La Euroliga nos ofrece un enfrentamiento de alta tensión en Belgrado, donde el Crvena Zvezda recibe al FC Barcelona. El partido es crucial para ambos: los locales buscan consolidarse en la segunda posición, mientras que el Barça, actualmente en noveno lugar, necesita urgentemente mejorar su posición en la tabla.

Crvena Zvezda: Fortaleza ofensiva en casa

El equipo serbio llega en buena forma, con tres victorias en sus últimos cinco partidos de Euroliga. Su principal fortaleza reside en su ofensiva en casa, donde consistentemente anotan más de 85 puntos.

Bajo la dirección del entrenador Obradović, el equipo ha mejorado significativamente, destacando la figura central de Miller-McIntyre, quien aporta impulso en ambas mitades de la cancha. Un dato notable es que han ganado con un hándicap de -3.5 en casa durante diez partidos consecutivos.

Barcelona: Desafíos y récord histórico

El FC Barcelona también atraviesa un buen momento (tres victorias en sus últimos cinco partidos), pero enfrenta desafíos significativos en este duelo. Históricamente, el Barça domina la serie con 15 victorias frente a 3 de Crvena Zvezda en 18 enfrentamientos.

Sin embargo, el equipo de Pascual llega con la importante baja de su base titular, Laprovittola, por lesión. Esto obliga a que la carga ofensiva recaiga en jugadores como Shengelia, Punter y Clyburn. A pesar de esto, el Barça suele ser productivo contra este rival, anotando más de 81 puntos contra Crvena Zvezda en la mayoría de sus recientes encuentros.

MeridianoBet da como favorito al equipo local

El análisis de las tendencias sugiere que el Crvena Zvezda es el favorito debido a su increíble fortaleza en Belgrado, donde han ganado 7 encuentros de Euroliga.

La combinación del alto puntaje local y la baja sensible de Laprovittola en el Barça inclinan la balanza. Se espera un juego intenso y táctico, pero con una ventaja final para el equipo serbio.

Nuestra elección: Victoria el Crvena Zvezda, jugada que se cotiza en -208.

R: Luimar González