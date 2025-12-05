Supercopa de España 2026 EN VIVO y GRATIS para Venezuela: fechas y horarios de las semifinales y la gran final

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Vivieros

Las semifinales y final de la Supercopa de España disputarán del 7 al 11 de enero desde Yeda, Arabia Saudí, en el Alinma Stadium. Reunirá a cuatro gigantes del fútbol español: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Meridiano Televisión hará posible esta transmisión para toda Venezuela.

Transmisión en vivo: fechas y horarios

Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero

Barcelona vs Athletic Club – 3:00p.m.

El vigente campeón, el FC Barcelona, buscará revalidar el título ante un Athletic Club que ya sabe lo que es sorprender en la Supercopa. Los leones quieren repetir las finales ganadas en 2015 y 2021.

Semifinal 2 – Jueves 8 de enero

Atlético de Madrid vs Real Madrid – 3:00p.m.

El derbi madrileño promete máxima tensión. Los rojiblancos buscan volver a levantar la Supercopa, algo que no logran desde 2014. Enfrente estará un Real Madrid hambriento de su quinta final consecutiva.

Final – Domingo 11 de enero

Ganadores de las semifinales. El primer título nacional de 2026 se decidirá en una final que promete emociones y sin prórroga: si hay empate, se va directo a penales. ¿Quién la ganará? Descúbrelo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?