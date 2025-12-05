Mundial 2026

Sigue el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

La FIFA definirá la conformación de los grupos de las 48 selecciones que estatán en la cita mundialista

Por

Meridiano

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 11:43 am
Sigue el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO
Agencia EFE
Incidencias del sorteo

- México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) ya conocen los grupos que liderarán.

Agencia EFE

- Empieza el sorteo del Mundial 2026.

- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sube al escenario: "Tenemos tres países increíbles, 16 ciudades anfitrionas, 48 excelentes equipos que van a competir para convertirse en el campeón del mundo. Nos espera un verano apasionante. Va a ser algo espectacular. Habrá millones de personas viéndolo por televisión y cientos de miles en los estadios. Es como celebrar más de cien Super Bowl en un mes".

Agencia EFE

- Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA.

- La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo similar al Superbowl.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asiste a la gala de la FIFA.

 

Llegó el día para conocer cómo estarán conformados los grupos para el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Todos los aficionados del fútbol estarán atentos al sorteo celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la ciudad de Washington D.C.

Así están formados los bombos

Bombo 1 

  • México
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelandia
  • Seis cupos restantes del repechaje

