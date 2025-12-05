Sigue el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del sorteo

- México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) ya conocen los grupos que liderarán.

Agencia EFE

- Empieza el sorteo del Mundial 2026.

- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sube al escenario: "Tenemos tres países increíbles, 16 ciudades anfitrionas, 48 excelentes equipos que van a competir para convertirse en el campeón del mundo. Nos espera un verano apasionante. Va a ser algo espectacular. Habrá millones de personas viéndolo por televisión y cientos de miles en los estadios. Es como celebrar más de cien Super Bowl en un mes".

Agencia EFE

- Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA.

- La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo similar al Superbowl.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asiste a la gala de la FIFA.

Llegó el día para conocer cómo estarán conformados los grupos para el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Todos los aficionados del fútbol estarán atentos al sorteo celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la ciudad de Washington D.C.

Así están formados los bombos

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4