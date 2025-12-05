¡Con todo! Ex jugador del Barcelona ataca a Pep Guardiola

Suscríbete a nuestros canales

Las declaraciones del excentrocampista marfileño Yaya Touré sobre su extécnico, Pep Guardiola, han sido consistentemente polémicas y cargadas de resentimiento a lo largo de los años, culminando en comentarios muy duros que van más allá de una simple crítica profesional.

La más reciente, donde lo calificó de "serpiente", es un reflejo de la profunda amargura que siente el jugador por el trato recibido bajo el mando del español tanto en el FC Barcelona como en el Manchester City.

En una entrevista con el canal de YouTube 'Zack', Touré lanzó una de sus críticas más feroces y personales contra Guardiola: "No veo un hombre, veo una serpiente... Me trataba como si fuera polvo".

Los orígenes de la tensión

La tensa relación se remonta a la etapa de ambos en el Barcelona (2008-2010). Aunque Yaya Touré fue parte del equipo que logró un histórico triplete, sintió que el técnico no le dio el protagonismo que merecía.

El ex jugador recuerda un episodio donde, tras su destacada actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010, Guardiola lo llamó para que regresara, a pesar de haberlo utilizado muy poco.

La esposa del jugador jugó un papel crucial al advertirle, "¿Quieres oír estas tonterías? Te trató como a un trapo, y ahora quiere que te quedes, ¿y tú quieres quedarte? ¡Vámonos a Mánchester!".

El consejo de su esposa

Ella lo definió directamente como un "Diablo, no es un hombre, es malvado", considerándolo una persona negativa. Esta anécdota resalta la desconfianza arraigada en el círculo íntimo del jugador hacia el entrenador.

Siguiendo el consejo de su esposa, Yaya Touré fichó por el Manchester City en 2010, donde se convirtió en una leyenda del club antes de que Pep Guardiola llegara en 2016 y la situación conflictiva se repitiera.