Pep Guardiola alcanzará un récord histórico ¿Es el mejor entrenador?

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, el mundo del fútbol se detiene para presenciar no solo un choque titánico de la Premier League, sino también un hito histórico en la carrera de un entrenador que ha redefinido el deporte: Pep Guardiola.

El partido entre el Manchester City y Liverpool será el número 1.000 para el estratega catalán, un logro que evidencia una trayectoria repleta de éxitos y una profunda influencia en el juego.

El encuentro, que se disputará el domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium (12:30 PM hora de Venezuela), es un escenario más que digno para tal celebración.

Esto dice Guardiola

A sus 54 años, Guardiola se mostró humilde y sorprendido ante la cifra. "Jamás pensé ni por un segundo en llegar a los 1.000 partidos. Uno solo quiere hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver qué pasa”.

Su camino comenzó con el Barcelona 'B' en 2007 y escaló rápidamente a la élite con el primer equipo del Barcelona, Bayern de Múnich y, actualmente, Manchester City. Más allá de los títulos, su verdadero legado es la transformación que ha impuesto en el fútbol moderno, priorizando la posesión, la presión alta y un juego de ataque meticuloso.

Pep Guardiola no olvidó a quienes le han acompañado en este viaje. Agradeció a todos los jugadores que ha tenido la oportunidad de dirigir, como Lionel Messi, Xavi Hernández, Kevin de Bruyne o Sergio Agüero

“Después de eso, es mucho trabajo duro, mucha dedicación, pasión, amor. En eso, nadie me supera”.

Su legado en títulos

La cosecha de títulos de Guardiola es una de las más prolíficas de la historia. Entre sus logros destacan:

14 títulos con el FC Barcelona (entre 2008-2012)

con el FC Barcelona (entre 2008-2012) 7 títulos con el Bayern Múnich (entre 2013-2016)

18 títulos con el Manchester City (desde 2016 hasta la actualidad).

La cita de este domingo es la celebración de una carrera que ha dejado una marca indeleble, una que, como él mismo dice, jamás imaginó que ocurriría.