Manchester City vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 12:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:49 pm
El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, Liverpool visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Bournemouth por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Aston Villa en casa por 2 a 0.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 25 10 8 1 1 15
2
Manchester City 19 10 6 1 3 12
3
Liverpool 18 10 6 0 4 4
4
Sunderland 18 10 5 3 2 4
5
Bournemouth 18 10 5 3 2 3
DataFactory

 

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

