Jules Koundé se vuelve a retirar del entrenamiento y enciende las alarmas en el Barça

Hansi Flick podría sumar una nueva baja para el partido liguero frente al Celta este domingo.

Oriana Garcia
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 09:01 am
El Barcelona suma una nueva preocupación. El lateral Jules Koundé ha tenido que retirarse nuevamente del entrenamiento este sábado, luego de estar unos pocos minutos junto al resto del grupo. El francés, en la sesión del viernes a puerta abierta desde el Camp Nou, no estuvo presente  . 

Problemas para Hansi Flick 

Este episodio pone en la cuerda floja a Hansi Flick, quien tiene que disputar el partido liguero frente al Celta este domingo. Ahora Koundé es duda. 

Se presume que la retirada de Jules sea por precaución, sin embargo esto amenaza lo que sería el esquema de ml entrenador alemán para el compromiso dominguero. 

 

