¿Peligra Santi Giménez? El Milan sondea el fichaje de una figura del Barcelona

Según reportes del diario Sport de España, el Milan estaría sondeando la posibilidad de realizar un fichaje de impacto mundial en el mercado de invierno: nada menos que el delantero polaco Robert Lewandowski, actualmente en el FC Barcelona.

Esta noticia ha encendido las alarmas en el entorno del atacante mexicano Santiago Giménez, cuyo futuro en Milán podría verse seriamente comprometido con la llegada de una estrella de la talla de Lewandowski.

¿Qué pasará con Santi Giménez?

La potencial incorporación de Lewandowski, de 37 años y con un contrato vigente hasta 2026 en Barcelona, presenta un panorama de riesgo e incertidumbre para el joven delantero mexicano:

Competencia feroz: De concretarse, Giménez tendría una competencia directa y de máximo nivel. Lewandowski, a pesar de sus 37 años, es un goleador probado con una trayectoria élite, lo que podría relegar al "Bebote" a un rol de suplente o de rotación constante .

Posible salida acelerada: Algunos reportes en Italia sugieren que si el mexicano no logra despuntar o si el Milan asegura un delantero de jerarquía, el club podría considerar una transferencia o un préstamo para Giménez. El jugador necesita continuidad, especialmente con el Mundial de 2026 en el horizonte.

Decisión en verano: La información de Sport también indica que si bien el Milan busca la opción en enero, Lewandowski preferiría terminar la temporada con el Barcelona y analizar su futuro en el verano, aunque no descarta la opción italiana. Esto podría darle a Santi un margen de tiempo en la segunda mitad de la temporada para consolidarse.

El Milan busca consistentemente reforzar su ataque. A pesar de que Zlatan Ibrahimovic, actual asesor del club, habría abogado en el pasado por la permanencia de Giménez, el interés constante en otros "nueves" (como Lewandowski, Boniface o Vlahović) muestra la necesidad del club de tener más variantes ofensivas.

Giménez, por su parte, ha tenido un inicio de temporada con altibajos en el equipo italiano y la presión de rendir en uno de los clubes más grandes del mundo se intensifica con cada rumor de fichaje.

Si bien el fichaje de Lewandowski es solo un sondeo por ahora, la intención del Milan de buscar una figura en ataque es clara. Para Santi Giménez, las próximas semanas serán cruciales. Necesitará subir su nivel, asegurar su titularidad y demostrar por qué es el delantero en el que el AC Milan debe confiar para el futuro.