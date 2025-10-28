¡Tragedia en Italia! Portero del Inter de Milan atropella mortalmente a un anciano de 81 años

Suscríbete a nuestros canales

Un acontecimiento lamentable se vivió en la mañana de este martes 28 de octubre cuando Josep Martínez, portero de Inter de Milan, atropelló mortalmente a un anciano en silla de ruedas en Fenegrò, una localidad italiana de la provincia de Como.

El segundo guardameta del conjunto italiano atropelló accidentalmente a un hombre de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas y que, aparentemente, sufrió una emergencia médica en el momento del siniestro. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia al lugar, lamentablemente la víctima no logró sobrevivir, de acuerdo con el reporte de Diario Marca.

Según las investigaciones, el anciano podría haberse sentido indispuesto, lo que le habría llevado a cambiar repentinamente de dirección, evadiendo el carril contrario y cerrando el paso al vehículo del futbolista español, que no pudo evitar la colisión, que sucedió a pocos kilómetros del centro de entrenamiento nerazzurri de Appiano Gentile.

Entrenador del Inter suspende conferencia de prensa tras el siniestro

El impacto emocional del suceso ha sido profundo tanto para el jugador como para el club. El entrenador del Inter, Cristian Chivu, decidió cancelar su conferencia de prensa programada para este martes en horas de la tarde, en señal de respeto y solidaridad ante esta tragedia.

El club aún no ha emitido un comunicado oficial detallado, pero se espera que en las próximas horas se pronuncie sobre el hecho, mientras tanto, la prioridad se centra en brindar apoyo psicológico a Martínez y en acompañar a la familia de la víctima en este difícil momento.