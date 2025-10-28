¡Indignación en Brasil! Sale a la venta el mítico estadio ‘Maracaná’

Suscríbete a nuestros canales

Brasil ha recibido una noticia inesperada en relación al mítico Estadio Maracaná, un recinto que ha representando la identidad de la nación por muchos años. El estadio ha sido puesto a la venta por parte del Estado de Río de Janeiro, los gobernantes están decidido a venderlo.

Con la urgencia de recaudar fondos, el gobierno estatal ha decidido vender alguno de sus activos en donde figura el Maracaná, recinto donde juegan como local dos equipos históricos del país como son Flamengo y Fluminense.

La noticia sobre el templo del fútbol mundial ha causado indignación en la ciudad de Río de Janeiro.

160.000 euros cada partido

El presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), Rodrigo Amorim, confesó que está en la necesidad de reducir los gastos de mantenimiento de sus propiedades más caras o menos utilizadas, de las cuales se ubica el mencionado estadio. “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento de Maracaná, unos 160.000 euros por partido”.

¿Cuánto costará el Maracaná?

Cabe destacar que el mismo Amorim estimó la venta del Maracaná y de un complejo aledaño llamado Aldeia Maracaná alrededor de 320 millones de euros, sin embargo señaló que todo dependerá de lo que ofrezca el mercado.

El mandatario de la Comisión, del mismo modo agregó que la razón principal, más que generar ingresos, lo que buscan es soltar los costos derivados que genera el mantenimiento de estos espacios y reactivarlos con un uso más productivo.