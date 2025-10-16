¡Podría ir a la cárcel! Vinícius Jr. afronta proceso judicial en Brasil por nuevo escándalo

Suscríbete a nuestros canales

Vinícius Jr. es considerado uno de los futbolistas más extraordinarios de la actualidad, sin embargo, fuera de las canchas ha sido lo opuesto y no ha logrado escaparse de los problemas, que lamentablemente han manchado su destacada carrera como jugador profesional.

La estrella del Real Madrid y figura destacada de la selección brasileña, fue procesado por la Justicia de Brasil tras organizar una lujosa fiesta de cumpleaños que se extendió durante dos días. El evento, que reunió a celebridades, amigos y familiares, generó múltiples quejas de los vecinos debido al alto volumen de la música y al movimiento constante en la zona residencial.

Las autoridades locales intervinieron después de recibir denuncias por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, un delito menor pero que conlleva consecuencias legales. Estas acusaciones se deben a la celebración del cumpleaños 25 del atacante, el pasado mes de julio.

Vinícius Jr. afronta proceso judicial en Brasil

Según la legislación brasileña, este tipo de infracción puede castigarse con una pena que va desde 15 días hasta 3 meses de cárcel, o bien con el pago de una multa económica. Aunque es poco probable que Vinícius Jr. cumpla tiempo en prisión, el caso ha generado gran atención mediática en el país.

La figura de los merengues ha destacado en la presente temporada con cinco goles y cuatro asistencias en sus primeros ocho partidos de La Liga, siendo una pieza determinante para que el club se encuentre en el primer lugar con 21 puntos Su entorno legal ya trabaja en la defensa para intentar resolver la situación de forma rápida y evitar que el proceso afecte su imagen pública o su desempeño profesional.