¿Cuándo fue la última vez que Vinicius Jr anotó un doblete?

Real Madrid recupera provisionalmente la punta de la clasificación en LaLiga EA Sports de España al enfrentar al Villarreal este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

El jugador del partido fue sin dudas Vinicius Jr, quien contribuyó con dos de los tres goles del combinado merengue para sumar otros tres puntos que le permiten pelear por el campeonato local.

En el arranque de la segunda parte, el brasileño desbordó por la banda izquierda para adentrarse en el área y rematar el primer gol del partido, mientras que su segundo gol lo facturó desde el punto penal.

La última vez que Vini Jr había convertido dos goles en un mismo partido fue por la penúltima fecha de la Liga de Campeones de la UEFA de la pasada temporada, cuando el 22 de enero vacunó por partida doble al Red Bull Salzburgo.

Sin embargo, su último partido con dos o más anotaciones por LaLiga se remonta a mucho antes de aquel hat-trick que le convirtió a Osasuna el 9 de noviembre de 2024 en un partido que finalizó con marcador de 4-0.