LaLiga: Real Madrid mete presión a Barcelona y retoma el liderato del torneo (Resumen)

El Real Madrid vuelvió a la acción este sábado 4 de octubre en La liga de España y su rival de turno fue el Villarreal, en un duelo que tuvo como epicentro al Estadio Santiago Bernabéu para disputar la octava jornada de la competición.

La sonrisa final de este encuentro terminó del lado madridista, después de certificar la victoria ante el 'submarino amarillo' con marcador 3-1, que le permitió retomar momentáneamente el liderato del torneo, a falta de que juegue el FC Barcelona este domingo contra Sevilla.

Los grandes protagonistas de este partido por el lado merengue fueron dos particularmente: Vinicius y Mbappé. Ambos fueron la punta de lanza escogida por Xabi Alonso y respondieron en el cotejo.

El primero destrabó un partido que se complicaba con el pasar de los minutos y anotó tan solo iniciar la segunda parte al 47', luego fue el autor de transformar por gol un penal sentenciado a favor en el minuto 69', que por poco ataja el guardameta Arnau Tenas.

Mbappé sigue en racha goleadora con el Real Madrid

El otro gran protagonista fue el francés, quien tocó la mesa cuando Villarreal apretaba por la igualdad, después del descuento de su delantero Georges Mikautadze al 73'.

El galo se encontró con las redes contrarias en el 81' y continuó con su ritmo goleador en el certamen doméstico, un apartado en el que es líder en este momento con nueve goles a su cuenta, con el marcado ante Villarreal. Un renglón donde lo sigue el argentino Julián Álvarez con seis goles.

Finalmente, esta victoria del Real Madrid mete presión en la zona alta de LaLiga, tras retomar el liderato del torneo momentáneamente con 21 puntos, a falta que Barcelona dispute su partido de este domingo contra el Sevilla, que de ganarlo llegarían a la senda de las 22 unidades.