Fútbol Español

Levante dominó a placer al Real Oviedo de Salomón Rondón (Finalizado)

La divisa recién ascendida quiere seguir apártandose lo más posible de un nuevo descenso

Por

Ricardo Rodríguez
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 08:03 am
Etta Eyong. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, Real Oviedo y Levante disputarán el segundo compromiso de la jornada 8 en LaLiga EA Sports. Dicho duelo es importante para ambas divisas, que ocupan el puesto 14 y 15 de la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

Una victoria, apartaría a cualquiera de las dos oncenas de la zona de descenso. Sin embargo, Levante posee dos fechas consecutivas sin ganar, mientras que el también recién ascendido Oviedo sumó un triunfo importante 2-1 ante el Valencia CF.

Cabe destacar que, en ese último partido, el atacante venezolano Salomón Rondón, estrenó su cuenta goleadora en la temporada 2025-2026, con el tanto de la victoria al minuto 86' de las acciones.

Incidencias del partido

Primer Tiempo

Minuto 3': Tiro de esquina para Real Oviedo.

Minuto 30': Gol de Carlos Álvarez. Real Oviedo 0-1 Levante

Minuto 38': Ivan Romero cabecea un centro de falta y se va cerca del poste derecho. Real Oviedo sacará de meta.

Minuto 45': Se añade un minuto más.

Minuto 45+2': Salomón Rondón es amonestado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva.

Final del primer tiempo

Segundo Tiempo

Minuto 58': Manu Sánchez erra una chance en el área pequeña, la bola se va desviada. Saque de meta para Real Oviedo

Minuto 58': Federico Viñas sustituye a Salomón Rondón.

Minuto 72': ¡Gol de Levante! Etta Eyong marcó tras un rebote en el poste para aumentar la ventaja 2-0.

Minuto 90': Se añaden 3 minutos más.

Minuto 90+2': Santi Cazorla dispara a puerta desde un tiro libre y el guardameta rival rechaza.

Final del partido

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Grandes Ligas Lamine Yamal Xabi Alonso Hansi Flick
Sabado 04 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Español