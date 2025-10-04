Levante dominó a placer al Real Oviedo de Salomón Rondón (Finalizado)

Este sábado, Real Oviedo y Levante disputarán el segundo compromiso de la jornada 8 en LaLiga EA Sports. Dicho duelo es importante para ambas divisas, que ocupan el puesto 14 y 15 de la tabla de posiciones.
Una victoria, apartaría a cualquiera de las dos oncenas de la zona de descenso. Sin embargo, Levante posee dos fechas consecutivas sin ganar, mientras que el también recién ascendido Oviedo sumó un triunfo importante 2-1 ante el Valencia CF.
Cabe destacar que, en ese último partido, el atacante venezolano Salomón Rondón, estrenó su cuenta goleadora en la temporada 2025-2026, con el tanto de la victoria al minuto 86' de las acciones.
Incidencias del partido
Primer Tiempo
Minuto 3': Tiro de esquina para Real Oviedo.
Minuto 30': Gol de Carlos Álvarez. Real Oviedo 0-1 Levante
Minuto 38': Ivan Romero cabecea un centro de falta y se va cerca del poste derecho. Real Oviedo sacará de meta.
Minuto 45': Se añade un minuto más.
Minuto 45+2': Salomón Rondón es amonestado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva.
Final del primer tiempo
Segundo Tiempo
Minuto 58': Manu Sánchez erra una chance en el área pequeña, la bola se va desviada. Saque de meta para Real Oviedo
Minuto 58': Federico Viñas sustituye a Salomón Rondón.
Minuto 72': ¡Gol de Levante! Etta Eyong marcó tras un rebote en el poste para aumentar la ventaja 2-0.
Minuto 90': Se añaden 3 minutos más.
Minuto 90+2': Santi Cazorla dispara a puerta desde un tiro libre y el guardameta rival rechaza.
Final del partido