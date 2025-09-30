¡Ha vuelto! Salomón Rondón brilla nuevamente en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

Salomón Rondón se vistió de salvador para el Real Oviedo, protagonizando una actuación estelar que culminó en una dramática victoria por 2-1 como visitante ante el Valencia en LaLiga.

El "Gladiador", saliendo desde el banquillo rompió su sequía goleadora y aseguró tres puntos cruciales para su equipo en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Selló la remontada

El partido en el Estadio de Mestalla se presentaba complicado para el Real Oviedo, que se encontraba perdiendo 1-0 a falta de poco tiempo. Fue al minuto 76 cuando el técnico decidió darle entrada a Salomón Rondón, y el impacto del experimentado atacante fue inmediato y monumental.

Con el marcador ya igualado, el criollo se encargó de poner la estocada final. Rondón concretó el gol de la victoria 2-1, sellando una remontada épica y devolviendo la calma y la alegría a la afición oviedista.

Este tanto es de una importancia doble, ya que representa su primer gol oficial con la camiseta del Real Oviedo en la presente temporada, poniendo fin a una racha sin anotar.

Números del "Gladiador" en 14 Minutos

A pesar de jugar solo 14 minutos, la contribución de Salomón Rondón al juego fue excepcional. Según los datos del portal especializado Sofascore, el ariete se llevó una puntuación de 7.5, destacándose como una de las figuras del encuentro.

Además, el ex jugador del Pachuca mostró una gran precisión en la distribución, con un 60% de pases acertados. En el corto tiempo que estuvo en el campo, se le vio defendiendo y ayudando a sus compañeros, demostrando la generosidad y la garra que siempre han caracterizado su carrera.

Esta victoria le permite al Real Oviedo sumar tres puntos claves en la clasificación, logrando un respiro importante para alejarse de la zona de descenso. Actualmente, se ubican en la décimo cuarta posición con seis unidades, producto de dos triunfos y cinco derrotas.