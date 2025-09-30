Oswaldo Vizcarrondo dejó fuera estos nombres de su primera lista con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo de Oswaldo Vizcarrondo con la Vinotinto absoluta ya inició y dio sus primeros pasos al anunciar la primera convocatoria a su mando, que destaca por varios jugadores descartados, al menos, para estos amistosos de octubre.

Justamente, el técnico fue anunciado como el mandamás del combinado para estos compromisos ante Argentina y Belice, dejando claro lo que podría ser la hoja de ruta que seguirá la selección, después del fracaso que significó quedar sin opciones de meterse en el Mundial 2026.

En este listado se encara un cambio generacional y si hay algo que lo demuestra es la ausencia de Salomón Rondón y Tomás Rincón, como figuras de mayor peso.

¿Qué jugadores quedaron fuera de la convocatoria de la Vinotinto?

Desde esa última convocatoria al mando de Fernando 'Bocha' Batista hay nombres importantes en el proceso que no están en el primero listado de Vizcarrondo, entre ellos destacan Wilker Angel, Josef Martínez, Alexander González, Eduard Bello, Jhon Murillo y Jhon Chancellor, eso sin contar a los mencionados Rondón y Rincón.

A su vez, otros nombres que parecieran tener un ciclo cumplido en la selección pueden ser los mismos Darwin Machis, Jan Hurtado y Rómulo Otero, que se mantienen fuera de los planes.

Un jugador que puede causar sorpresa al no verlo en el llamado es el de Yangel Herrera, del que la propia FVF aclaró que no fue citado porque se mantienen en la recuperación de su lesión con la Real Sociedad en La Liga de España.

Finalmente, en este nuevo ciclo de la Vinotinto asombra encontrar a un futbolista como Alejandro Marqués, que no contaba antes en la agenda de Batista y que puede ser un claro mensaje de renovación en la selección.