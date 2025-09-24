¿Nueva opción? La FVF estaría tentando a este DT mundialista para la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se encuentra en la búsqueda de un nuevo seleccionador para la Vinotinto, tras la destitución de Fernando "Bocha" Batista. Si bien han circulado varios nombres, en las últimas horas ha emergido como una opción destacada sobre la mesa.

Juan Carlos Osorio, un entrenador colombiano de 64 años, parece haber llamado la atención por su particular estilo de juego y su meticulosa preparación. Es conocido en el mundo del fútbol como "el científico" por su enfoque analítico y su énfasis en el estudio del rival.

A diferencia de otros directores técnicos, se caracteriza por su metodología basada en la rotación de jugadores y la polivalencia táctica. Su filosofía busca adaptar el equipo a las fortalezas y debilidades del oponente, lo que lo ha llevado a obtener resultados positivos en diferentes ligas.

Experiencia en selecciones nacionales

Juan Carlos Osorio cuenta con una amplia experiencia tanto a nivel de clubes como de selecciones. Entre sus logros más destacados se encuentra su exitoso paso por la Selección de México, a la que dirigió en el Mundial de Rusia 2018.

Durante su mandato, la selección azteca mostró un fútbol ofensivo y dinámico, logrando una histórica victoria contra Alemania en la fase de grupos. También dirigió a la Selección de Paraguay, aunque su período fue breve. Además de su experiencia con selecciones, ha dirigido a importantes clubes como Atlético Nacional y São Paulo.

¿Osorio en el camino de la Vinotinto?

La posible llegada de Osorio a la Vinotinto representa una alternativa interesante. La FVF parece valorar su conocimiento del fútbol sudamericano y su experiencia previa en competiciones internacionales.

No obstante, existen algunos retos. El más significativo es que, según reportes, Osorio ya se encuentra en negociaciones avanzadas con la Selección de China, lo que podría complicar su incorporación.

El tiempo dirá si las negociaciones con la FVF llegan a buen puerto o si el estratega colombiano emprende un nuevo desafío en Asia.