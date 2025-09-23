¿Quiénes podrían ser los sucesores de Salomón Rondón en la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

En las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, a pesar de no lograr el objetivo de clasificar, Salomón Rondón tuvo un nivel individual bastante positivo, anotando seis goles y ofreciendo una asistencia.

A sus 36 años, demostró su calidad y liderazgo en el ataque. Sin embargo, con el próximo ciclo mundialista en el horizonte, es crucial comenzar a identificar a los posibles sucesores para la posición de "9".

Los 7 nombres a tener en cuenta

Jhonder Cádiz (Pachuca)

Con 30 años se presenta como uno de los candidatos más sólidos. Ha tenido un buen desempeño en el fútbol mexicano, mostrando una mezcla de potencia física, buen remate de cabeza y capacidad para desmarcarse. Además, tiene experiencia en la Absoluta Vinotinto, donde registra dos goles.

Kevin Kelsy (Portland Timbers)

Kelsy representa el futuro del ataque venezolano. Con un impresionante físico y una gran capacidad de remate, ya ha demostrado su potencial en las inferiores de la selección nacional.

Eric Ramírez (Bohemians Praga 1905)

El ariete criollo ha sido una figura constante en las convocatorias de la selección, sumando dos goles en la Absoluta. Posee un buen olfato de gol, es rápido y tiene la habilidad de finalizar jugadas tanto dentro como fuera del área.

Alejandro Marqués (Estoril FC)

Marqués se ha desarrollado en las canteras de clubes importantes como el FC Barcelona y la Juventus. Es un delantero con una técnica depurada y buen posicionamiento. Su reto será sumar más minutos y goles a nivel de clubes para consolidarse como una opción real en la selección.

Sergio Córdova (Young Boys)

La "Pantera" es un delantero con gran velocidad y potencia. Aunque ha jugado principalmente como extremo en sus clubes, su capacidad para presionar a los defensores y su habilidad para finalizar jugadas lo convierten en una alternativa interesante en el ataque.

Saúl Guarirapa (FK Sochi)

Es otro de los jóvenes talentos que buscan un lugar en la delantera de la Vinotinto. Tiene un gran potencial, es fuerte en el cuerpo a cuerpo y tiene un buen remate. Necesita más continuidad en su club para ganar experiencia y mostrar su capacidad goleadora.

Jesús Ramírez (CD Nacional)

Su desempeño en la Liga de Portugal le da un plus para complementar el ataque de Venezuela. Su principal fortaleza es su instinto goleador y su capacidad para estar en el lugar correcto en el momento justo.