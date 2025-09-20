¿Habemus entrenador? Este sería el DT interino de La Vinotinto en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Muchos nombres han surgido en los últimos días como candidatos para dirigir a la selección venezolana de fútbol, tras la destitución casi inmediata de Fernando 'Bocha' Batista culminado el proceso de Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de desplomarse la ruta que llevaría a Venezuela al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, urge restaurar el proyecto de cara a la edición centenaria de 2030.

Nuevo director técnico interino

Sin embargo, de cara al próximo mes, La Vinotinto contará con un entrenador interino para disputar su próximo compromiso amistoso. Tal es el caso del duelo ante Argentina, el 10 de octubre a las 5:00 PM, en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

El principal candidato para asumir este cargo temporal, es el actual seleccionador sub-17 y ex-jugador del conjunto venezolano, Oswaldo Vizcarrondo. Así lo informó el periodista capitalino, Fernando Petrocelli.

Cabe destacar que, desde su rol de entrenador en dicha categoría, logró llevar a su equipo al Mundial de Catar, que se jugará entre el 3 y el 27 de noviembre de este año.

Asimismo, se espera que en noviembre la oncena tricolor vuelva a ver acción en una fecha FIFA ante Canadá, específicamente el martes 18 de noviembre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos).

Para ese parón de selecciones del venidero mes de noviembre, se desconoce si la Federación Venezolana de Fútbol recurrirá a una figura temporal o tome formalmente una decisión sobre quién comandará a la selección.