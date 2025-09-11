Salomón Rondón se despide de las eliminatorias en el XI Ideal

Suscríbete a nuestros canales

El camino de la selección venezolana de fútbol rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 finalizó este martes con la derrota por goleada ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

Pese a ponerse al frente en par de ocasiones con los goles de Telasco Segovia y Josef Martínez, 'La Vinotinto' recibió un baldazo de agua fría por parte de Yerry Mina, Luis Suárez (quien firmó póker) y Jhon Córdoba.

Aun así, hubo un representante venezolano en el XI ideal de la última fecha de las eliminatorias, siendo este Salomón Rondón, quien anotó el tercer gol de Venezuela y fue calificado con 8.1 sobre diez.

'El Gladiador' disputó este martes su último compromiso por las eliminatorias sudamericanas, donde convirtió seis tantos y se erigió como el máximo anotador histórico de 'La Vinotinto' en el premundial.

Rondón aparece junto a otras figuras de la región, como el propio Luis Suárez, Luis Díaz y James Rodríguez en representación de Colombia; Miguel Terceros y Luis Haquín de Bolivia, Paulo Díaz y Lucas Cepeda por Chile, Renato Tapia por Perú, Óscar Alderete por Paraguay y Alisson Becker por Brasil.