La Vinotinto: Las duras imágenes que dejó la eliminación ante Colombia (+Fotos)

Suscríbete a nuestros canales

Nunca antes La Vinotinto había llegado a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la posibilidad concreta de hacerse de un puesto en el repechaje. Para este 2026 todo estaba dado, ya que los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista dependían de sí mismos.

Los jugadores venezolanos estaban respaldados en el Estadio Monumental de Maturín por al menos 50 mil espectadores, que volvieron a colmar las instalaciones de este recinto para disfrutar de una jornada histórica.

La Vinotinto se despidió de la peor manera del Mundial 2026

El inicio fue impresionante, con los goles de Telasco Segovia y Josef Martínez, que en apenas 12 minutos de juego ya habían puesto el 2-1 parcial. Sin embargo, lo que era ilusión y felicidad se transformó en pesadilla.

La Vinotinto recibió un gol cerca de la finalización del primer tiempo y los neogranadinos no tuvieron contemplación luego, ya que anotaron tres goles más iniciada la segunda mitad. Luego un tanto de Salomón Rondón devolvió la esperanza, pero fue ilusiorio, dado que Colombia colocó el 6-3 definitivo.

De esta manera, gracias a la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil en los 4.100 metros de altura que hay en el Alto, Venezuela finalizó octava, con 18 unidades, despidiéndose de las posibilidades de estar en el repechaje. Un sitial que le tocará a los altiplánicos.

Unas potentes imágenes

Este resultado final dejó imágenes dolorosas que serán difíciles de olvidar para el imaginario colectivo venezolano, que tenía muchas esperanzas cifradas en esta posible clasificación mundialista.

Las lágrimas de referentes como José Salomón Rondón, José "Brujo" Martínez, Yeferson Soteldo y compañía quedarán para la posteridad y serán difíciles de olvidar, en esta larga espera que tendrá que extenderse al menos hasta 2030.