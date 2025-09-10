¿Renuncia? Esto dice Fernando Batista en la rueda de prensa tras la eliminación Vinotinto (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La selección Vinotinto fue goleada en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, para quedar sin opciones de meterse en el Mundial de 2026 y el entrenador argentino, Fernando "Bocha" Batista, quedó en el "ojo del huracán", luego de su breve intervención en la rueda de prensa post-partido.

La Vinotinto perdió 3-6 contra Colombia y tras este resultado, aunado a los previos, muchas personas pedían la renuncia del "Bocha" y su staff, pero lo cierto es que el albiceleste dio a entender que seguirá al mando de los criollos.

Fernando Batista se niega a responder preguntas:

Batista salió a enfrentar a los medios de comunicación, no obstante, pidió disculpas de manera pública y a su vez, indicó que no estaba apto, para responder ninguna interrogante de los periodistas presentes en la sala, para luego retirarse.

"Es un momento muy duro. Lo intentamos, pero no pudo ser. Simplemente le pedimos disculpas al fútbol venezolano. Agradezco a este grupo que lo intentó hasta la última fecha”, fue parte la de la narrativa de Fernando.

Asimismo, añadió. "En estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir, pero en días venideros empezaremos a tomar los análisis más tranquilos. Es muy momento muy difícil en lo personal y en lo futbolístico".