¿Qué fue lo peor de la Vinotinto en las Eliminatorias? (+video)

La selección Vinotinto vivió una completa pesadilla este martes, 9 de septiembre y oficialmente quedó sin ningún tipo de opciones de clasificar al Mundial de 2026. Por lo tanto, analizaremos que fue lo peor de esta oncena durante el proceso de las Eliminatorias.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista sufrieron una de las peores derrotas de por vida en casa, tras caer 6-3 ante los "Cafeteros".

Rendimiento de visitante:

Si bien, a cualquier selección se le complica ganar fuera de casa, sacar solamente dos unidades de 18 posibles en la carretera es algo que le pasó factura a la Vinotinto.

Desconcentración:

Más allá de dejar en la mayoría de los juegos una imagen de una oncena sin ideas, sin una ideología o identidad. Lo más alarmante es la desconcentración en la que se vieron involucrados los jugadores en momentos apremiantes, irónicamente cuando más debían estar enfocados, cometieron errores infantiles.

Incapacidad para responder en resultados adversos:

Evidentemente no siempre se puede ganar o empatar, el problema de los criollos es que generalmente cuando le anotaban un gol que los ponia debajo en la pizarra, se desmoronaban.

El equipo del "Bocha" pudo igualar en tres ocasiones, cuando inició perdido un desafío, pero llegando solamente al empate.

Inconsistencia:

Después de un comienzo bastante notable y una primera mitad de eliminatorias con saldo positivo, en la cual llegaron a estar incluso en el cuarto lugar de la tabla de clasificación, esta selección fue decayendo con el transcurrir de las fechas y no pudo levantarse nuevamente, algo lamentable.

Actitud:

Lo que más se le crítica a esta oncena, es la falta de gallardía, motivado a que cuando tuvieron que sacar su mayor potencial, se vinieron abajo y más que un tema de nivel futbolístico, táctico o de estrategia; se trata de un tema psicológico.

Se evidenció como esta generación se dejo llevar por la presión en situaciones cruciales y al igual que todas las aristas anteriores, eso fue lo que realmente les costó la clasificación, más allá de las estadísticas, números, goles, etcétera.